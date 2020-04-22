Не выходите без справки и документов из родного дома!

По состоянию на 23.30 21 апреля в Мурманской области подтверждены 509 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего инфицированных в Белокаменке, на втором месте Кировско-Апатитская агломерация. 56 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 450 человек находятся на лечении с CoViD-19.

В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. Всем гражданам следует оставаться дома, покидать место проживания можно только в случае крайней необходимости.

Необходимо знать, что при выходе из дома каждый проживающий в регионе обязан иметь при себе объяснение, по какой причине он покинул жилище: справку от работодателя, служебное удостоверение или собственноручно заполненное пояснение о причине выхода на улицу.

Теперь всем, кто прибыл в Мурманскую область из других регионов Российской Федерации, вернулся из рабочих и личных поездок, в обязательном порядке необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. Правило распространяется на прибывших любыми видами транспорта и накладывает целый ряд обязанностей. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции.