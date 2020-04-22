Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантинСводка регионального оперативного штаба по COVID-19: больше заходит на обсервацию, больше выписывают из больниц
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.20 19:30

Не выходите без справки и документов из родного дома!

По состоянию на 23.30 21 апреля в Мурманской области подтверждены 509 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего инфицированных в Белокаменке, на втором месте Кировско-Апатитская агломерация. 56 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 450 человек находятся на лечении с CoViD-19.

В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. Всем гражданам следует оставаться дома, покидать место проживания можно только в случае крайней необходимости.

Необходимо знать, что при выходе из дома каждый проживающий в регионе обязан иметь при себе объяснение, по какой причине он покинул жилище: справку от работодателя, служебное удостоверение или собственноручно заполненное пояснение о причине выхода на улицу.

Теперь всем, кто прибыл в Мурманскую область из других регионов Российской Федерации, вернулся из рабочих и личных поездок, в обязательном порядке необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. Правило распространяется на прибывших любыми видами транспорта и накладывает целый ряд обязанностей. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены упорно держатся на прежнем уровне
Rjynetyysq
22.04.20 11:30
Рукша - хороший специалист, он знает много про Арктику, но он не политик и стать таковым, при всем его желании, у него не выходит. А Росатому нужен именно политик - хороший «решала» с хваткой, способн
Комментарий к новости:«Росатому» требуется «смотрящий» за Арктикой
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