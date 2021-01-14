Не забывай свои корни, или О малом народе – в «Проще говоря»

Наша редакция уже сообщала о том, что в Мурманске появился памятник воинам оленетранспортных батальонов. Этого события ждали не только саамы, коренные жители Кольского севера, но и все те, кто знаком с историей Великой Отечественной войны в Заполярье.

Не забывай свои корни. Что знает молодое поколение саамов о подвигах предков во времена Великой Отечественной войны? Мода на Север – это хорошо или плохо? Ведь, с одной стороны – это популяризация национальной кухни, знакомство с бытом и традициями коренных жителей… А что с другой?

Ещё больше интересного о жизни лопарей узнаете в большом интервью президента ассоциации Кольских саамов Елены Рочевой и председателя саамского собрания «Самь Соббар» Полины Харыбиной.

Увидеть программу «Проще говоря» можно сегодня, 14 января, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте.