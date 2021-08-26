Не забывайте дома голову, собираясь в лес за грибами!

Для многих поход за грибами - это приятное времяпрепровождение. Но зачастую бдительность у любителей тихой охоты притупляется и люди теряются, не сумев найти дорогу домой. Чтобы прогулка по лесу не обернулась трагедией, соблюдайте некоторые простые правила.

Если так случилось, что вы заблудились, прежде всего, не паникуйте, вслушайтесь: лай собак, голоса людей, звуки работающей техники, железной дороги смогут подсказать направление движения. Не съедайте все запасы еды сразу же, разделите их на несколько дней. А также постарайтесь связаться по телефону со спасателями по номеру 112, если такая возможность есть.

Евгений Фролов, начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Как только человек понял, что идёт поиск, то лучше всего человеку оставаться на месте. Надо развести костер, дым от костра поможет найти гражданина».