Не заметил и столкнулся – ДТП в Ленинском округе

В Мурманске в районе дома номер 3 на улице Свердлова столкнулись две легковушки. Момент аварии запечатлела камера видеорегистратора, одного из автомобилей, участников движения.

На кадрах видно, как кроссовер «Hyundai» начал выполнять разворот, прижавшись к правой стороне обочины, не заметив, что в этот момент по левой полосе проезжала иномарка.

Обе машины получили повреждения кузова.