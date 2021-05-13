Не заплатишь-не поедешь, или Лифты на Скальной, 29 отключили за долги

Жители многоэтажки по улице Скальная, 29 вынуждены ходить пешком. Местное товарищество собственников жилья уже давно не платит за обслуживание подъёмных устройств. Лифты в двух подъездах дома пришлось отключить из-за накопившихся долгов.

На дверях кабины висит уведомление о том, что обслуживающая организация вынуждена прекратить работу подъёмных устройств, ведь их дальнейшая эксплуатация может быть опасной для жизни и здоровья. Дело в том, что товарищество собственников жилья не оплачивает работу лифтовой компании более 2 лет, за это время сумма задолженности достигла 312 тысяч рублей.

Вполне вероятно, что ТСЖ удерживает деньги жителей на своих счетах. Долгое время компания обслуживала лифты «авансом» - за свой счёт. Продолжать работу в таких условиях дальше нет возможности. Пользоваться устройством, которое осталось без технических специалистов нельзя, поэтому лифты пришлось отключить.