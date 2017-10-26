Не ждите утром в гости сурового пристава! Долги придётся всё равно заплатить

Мурманские судебные приставы продолжают борьбу с должниками. На сегодняшний день ведётся около трёх с половиной тысяч дел и это только по невыплаченным алиментам. Злостных неплательщиков приходится вылавливать в собственных домах даже спозаранку.

Работа судебных приставов начинается ранним утром. Пока другие жители Мурманска только-только пробуждаются от сна, где-то в двери уже стучат служители закону.

Этих должников неоднократно предупреждали о надобности погасить штрафы. Присылали повестки, звонили по телефону и даже приходили лично передать бумаги из рук в руки. Но ответной реакции не последовало - долги не оплачены до сих пор. Но к судебному приставу нарушителю все-таки придётся явиться, но теперь в принудительном порядке. За такие задержки их привлекут к административной ответственности. Гасить долги всё же придётся, как и оплачивать новый штраф, например, за уклонение от выплат.

- У нас такие рейды являются ежедневной работой. Каждый день есть постановления на исполнение и приводов людей в суд, и уклоняющихся от явки, - говорит Борис Мартыненко, начальник отдела по приводам ОУПДС по городу Мурманску, - так и к судебным приставам-исполнителям. В среднем у нас осуществляется примерно 20 приводов в день.

Основное число должников – алиментщики. Таких в Мурманске три с половиной тысячи. Многие привыкли считать, что в основном от выплат на содержание несовершеннолетних, уклоняются в основном мужчины. Однако, статистика показывает обратное. Матерей «кукушек» в наши дни примерно, сколько же, сколько и нерадивых отцов.

- К сожалению не все плательщики добропорядочные, - отмечает Людмила Елесеева, исполняющая обязанности начальника отдела судебных приставов по взысканию алиментных платежей по г.Мурманску. - Есть граждане, которые уклоняются от уплаты на содержание своих несовершеннолетних деток. В рамках таких исполнительных производств, после неоднократного выхода судебного исполнительного пристава по месту жительства, выносится постановление о принудительно приводе. В частности, сегодня это и произошло. Было вынесено постановление о принудительном приводе гражданки. Она была доставлена.

Речь идёт о женщине, которая уже несколько месяцев уклоняется от выплат. На появление приставов у своей двери, девушка реагирует крайне неоднозначно: сначала говорит с ними через дверь, потом вовсе молчит. Но достучатся до должницы, всё же удалось…

У приставов женщина не появлялась больше двух месяцев, она не платила алименты своему несовершеннолетнему ребёнку. Мать-кукушка не сразу соглашается ехать в управление, но выбора у неё нет. У приставов приказ: доставить добровольно или принудительно.

- В настоящее время судебным приставом-исполнителем составляется протокол о привлечении к административной ответственности по ч.5.35 прим 1, - поясняет Людмила Елесеева, исполняющая обязанности начальника отдела судебных приставов по взысканию алиментных платежей УФССП по г.Мурманску. - Должника доставят в судебный участок для рассмотрения протокола, будет назначено наказание в виде обязательных работ. В случае, если должник не приступит к уплате алиментов после привлечения к административной ответственности, то будет рассматриваться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ч.1. ст.157 УК РФ.

Только за октябрь в управлении возбудили 19 уголовных дел и составили 22 протокола об административных правонарушениях. Как уверяют судебные приставы, расплачиваться придётся в любом случае. Но самое суровое наказание ждёт должников при попытке скрыться от органов власти. Служители закона призывают всех должников расплатиться со штрафами, не усугублять неприятную ситуацию.