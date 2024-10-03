Не жизнь, а сказка: семья из Полярного стала победителями регионального конкурса, сшив костюмы своих любимых персонажей

Когда на сцену вышли Буратино с Мальвиной и Кот Базилио с Лисой Алисой, жюри не устояло.

У семьи Каурдаковых из Полярного много своих особенных традиций, и участие в различных конкурсах и состязаниях – одна из них. Так, подчеркивает мама Анастасия, удаётся сблизиться друг с другом, понять сильные и слабые стороны каждого, а значит, развивать необходимые для жизни навыки и способности. Но это далеко не всё, что семья делает вместе. Например, совместные путешествия – это способ познания окружающего мира.

Анастасия Каурдакова, жительница Полярного: «Стараемся города посещать. Если на машине, то стараемся обязательно куда-то заезжать. В монастыри, например. Это нам взрослым интересно, не говоря уже о детях. Чтобы они знали историю нашу».

Участие в конкурсе-дефиле – стало для семьи дебютом, как в работе над созданием образов, так и в хореографии. Возможно, именно эта сдержанная уверенность и скрупулезность выполненных костюмов и покорили сердца судей. Каурдаковы стали победителями областного семейного конкурса в своей номинации.

Анастасия Каурдакова, жительница Полярного: «Хочется не сидеть на месте, проявлять, город проявлять, что мы – из Полярного. Вот такие!».

Сказочные персонажи продуманы до мелочей: сшитые вручную меховая жилетка Алисы или, например, не отличимый от настоящего бумажный хлыст Карабаса – совместное творчество всех членов семьи. Выбор персонажей сказки «Буратино» тоже отнюдь не случаен – это одно из самых любимых произведений для Каурдаковых.