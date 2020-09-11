День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)
11.09.20 19:30ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
11.09.20 19:30В Коле торжественно открыли рыбоперерабатывающий завод компании «Мурман СиФуд»
11.09.20 19:30Исландцы очень любят читать - посол Исландии в России Аурни Тор Сигурдссон
11.09.20 19:30Пожарную сигнализацию установят в квартирах многодетных семей и социально-незащищенных северян
11.09.20 19:30Борьба с коронавирусом продолжается, маски надо носить!
11.09.20 19:30В Мурманскую область поступила вакцина от гриппа для детей и беременных женщин
11.09.20 19:3070 единиц контрафактной продукции изъяли в торговом центре
11.09.20 19:30Туристка-пума Ирма оценила красоту и гостеприимство Кольского полуострова
11.09.20 19:30Туман в Мурманске помешал посадке самолётов
11.09.20 19:30Добраться до солнечного Краснодара мурманчане теперь смогут прямым рейсом на самолёте
11.09.20 19:30Ремонт на придомовой территории на улице Сивко, 9 завершился
11.09.20 19:30Вопросы организации питания в школах обсудили на городском родительском собрании
11.09.20 19:30Северяне смогут увидеть картины великого русского художника Карла Брюллова
11.09.20 19:30Не знаю, как тут сидят танкисты - журналисту «Арктик-ТВ» не понравилась теснота в танке Т-80
11.09.20 12:00ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Александра Астахова – о проблемах «въездных ворот» Мурманска и «карманах» для туравтобусов
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Последние комментарии
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
Комментарий к новости:В Мурманской области создают Центр управления регионом
Бурак (Сиирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ Кадетская школа города-героя Мурманска.
08.09.20 15:20
Благоустройство придомовых территорий - это замечательно. Меня и коллектив МБОУ это радует. Но, посмотрев сей видеосюжет, на депутата Совета депутатов, члена "Единой России" Любовь Малыгину, я ужаснул
Комментарий к новости:Время поджимает - завершается реконструкция двора на улице Капитана Копытова
-Скоро в эфире23:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:30«Легенды науки». Документальный цикл (16+)05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)
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-Нам интересно Ваше мнение12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовал: 681 человек