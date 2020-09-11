Не знаю, как тут сидят танкисты - журналисту «Арктик-ТВ» не понравилась теснота в танке Т-80

Мурманские военнослужащие отпраздновали знаменательную дату. В преддверие Дня танкиста, в год столетия начала отечественного танкостроения они пригласили школьников и студентов, семьи военных в гости и показали боевую технику. Все подробности расскажут журналисты «Арктик-ТВ».

100 лет назад был выпущен первый отечественный танк, который, по одним данным именовался «Русский Рено», а по другим, - «Борец за свободу товарищ Ленин». Эта дизельная боевая машина стала модификацией французского танка, который взяли в качестве трофея.

Конечно, на выставке техники в мурманской воинской части его не увидеть. Однако здесь можно было ознакомиться с современными представителями класса бронемашин.

Тимур Гареев, исполняющий обязанности командира войсковой части 02098: «Все эти образцы ранее были экспонатами в разных воинских частях и по указанию командующего Северным флотом, данные танки были поставлены на ход и участвовали в различных мероприятиях Северного флота и города».

На выставку были приглашены школьники, студенты и семьи военнослужащих. Они не только могли посмотреть на танки, но и залезть на них и вовнутрь. Конечно, увидеть боевые машины глазами танкиста было интересно всем.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Тут очень интересно. Я в первый раз в танке. Это была моя мечта, она сбылась. Тут очень тесно. Я не знаю, как сидят мужчины-танкисты, как они здесь помещаются, потому что даже мне не развернуться. Много кнопок, каких-то штук непонятных, это, наверное, надо спрашивать у военных».

Выбравшись из танка, мы выяснили, что это модель Т-80. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Сергей Старцев и Дмитрий Солдатов члены экипажа, которые и управляют этой сложной машиной.

Дмитрий Солдатов, командир танка Т-80: «Для севера, понятно, эти танки делают газотурбинные. Они лучше заводятся и запускаются в холодное время. Эти машины быстрее, маневренней, неприхотливые».

После выставки техники для военнослужащих состоялся праздничный марш, на котором их поздравили с праздником и наградили лучших. Затем морпехи Северного флота провели показательные боевые выступления. А после всех официальных мероприятий гостей ждали экскурсии по воинской части и обед.