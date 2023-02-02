День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.23 19:30
Неадекватное поведение водителя маршрутки испугало пассажиров
Водитель одной из мурманских маршруток превышал скорость, пропускал остановки и нецензурно ругался на весь салон. Лихачу даже делали замечания пассажиры, но он на них не реагировал.
Это видео в редакцию прислали очевидцы. По их словам, водитель маршрутного автобуса вёл себя странно: разговаривая за рулём по телефону, орал на собеседника, не стеснялся в крепких выражениях и пролетал мимо остановок.
На замечания он не реагировал. У пассажиров есть подозрения, что мужчина превышал скорость, а быть может, и нарушал другие правила дорожного движения.
Этот случай, который произошёл первого февраля на 10-ом маршруте, явно стоит обратить внимание правоохранительным органам.
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Последние комментарии
Арина
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