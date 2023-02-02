Неадекватное поведение водителя маршрутки испугало пассажиров

Водитель одной из мурманских маршруток превышал скорость, пропускал остановки и нецензурно ругался на весь салон. Лихачу даже делали замечания пассажиры, но он на них не реагировал.

Это видео в редакцию прислали очевидцы. По их словам, водитель маршрутного автобуса вёл себя странно: разговаривая за рулём по телефону, орал на собеседника, не стеснялся в крепких выражениях и пролетал мимо остановок.

На замечания он не реагировал. У пассажиров есть подозрения, что мужчина превышал скорость, а быть может, и нарушал другие правила дорожного движения.

Этот случай, который произошёл первого февраля на 10-ом маршруте, явно стоит обратить внимание правоохранительным органам.