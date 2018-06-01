Неадекватный мурманчанин спасался от преследователей в вагоне с углём

Мурманчанин пытался спрятаться в вагоне с углём от невидимых преследователей. Железнодорожники не смогли снять его своими силами и вызвали полицию.

Видео инцидента в рубрику «Мобильный репортёр» прислали в редакцию очевидцы происшествия.

Железнодорожникам и полицейским пришлось ловить необычного «зайца». Мурманчанин забрался на состав и пытался спрятаться в одном из вагонов с углём. Прибывшим на место полицейским с высоты своего положения молодой человек сообщил, что на него охотятся неизвестные. При этом он выразительно показывал то в сторону совершенно пустого залива, то на виднеющийся вдали памятник Алёше.

В руки стражам правопорядка странный пассажир грузового состава не давался и угрожал схватиться за высоковольтный провод руками, если хоть кто-то вздумает к нему приблизиться. В итоге пришлось отключить подстанцию, питающую линию, под которой стоял состав.

Очевидцы сообщают, для того, чтобы заставить молодого человека слезть с вагона, полицейским пришлось позвать на место ЧП его знакомых. После того, как мурманчанин оказался вне опасности, его передали в руки врачам наркодиспансера.