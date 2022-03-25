Неармейский порядок во флотской столице многим североморцам не нравится

Североморск - столица Северного флота, закрытый город, где большинство жителей так или иначе связаны со службой в вооруженных силах. Но вот порядок на улицах города в последние годы, как отмечают горожане, далеко неармейский. Жители в соцсетях жалуются на неубранные от снега улицы, скользкие и засыпанные снегом трапы, а весной - ещё и на огромные лужи. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в Североморске и поговорила с жителями, чтобы выяснить, действительно ли мэр Олег Прасов не справляется со своей работой.

Центр Североморска, центральная аллея городского парка. Здесь на свежем воздухе горожане гуляют, общаются, назначают друг другу встречи. В прошлом году территорию реконструировали. Пешеходные дорожки выложили плиткой, поставили скамейки и новые опоры освещения. Радоваться надо, но жители почему-то, в основном, сетуют на массу недоделок. Зимой под снегом их видно не было. Но вот пришли оттепели. И недостатки начали попадаться на глаза:

- Там торчат провода, которые брошены товарищами, которые делали ремонт. Нет слов. Это всё растает, это будет какой-то ужас.

Идём в указанном направлении и натыкаемся на эти провода. Из земли выходит кабель-трасса, из неё торчат два провода. К одному подключено что-то похожее на распредкоробку, а вот второй конец упакован в пакет. Всё это валяется в снегу на тротуаре. Прямо под ногами у прохожих:

- Как думаете, подключены они, нет?

- Думаю, что нет. По-моему, они брошенные.

- А давно здесь такое лежит, не знаете?

- Да мы здесь проездом. Могу сказать, что я здесь две недели, вот две недели лежат точно.

И это прямо в центре города. Напротив - здание администрации, где находится и кабинет Олега Прасова. Из окна кабель, конечно, не увидишь, но неужели городской глава не ходит по улицам и не замечает происходящего?

Продолжаем общаться с прохожими:

- А почему вот это оставили, как думаете?

- Ну, наверное, должны куда-то вести.

- А куда?

- Я откуда знаю, ха-ха-ха!

Должны, но почему-то не ведут, а просто валяются на земле. Проверять, под напряжением кабель или нет, мы, естественно, не стали. Пошли дальше. И наткнулись вот на интересную лавочку. И тоже в центре! Проход с аллеи к магазинам, похоже, не чистился вообще всю зиму. И жители подтверждают: этой зимой убирали город отвратительно:

- Эмма Лагно, жительница Североморска: «В прошлом году совсем другое было, а в этом году - совсем никакое. Никто не убирает. Честно говорю вам».

- Это вы про центр или вообще про город?

- Вообще. И центр! Вы поглядите, столько грязи, вы бы посмотрели. Это ужас тихий. Мы вот сидели там и говорили, первый раз в жизни такая грязь, центральная улица. Было чистота - вообще порядок.

И так везде. Чистят центр города по какому-то удивительному наитию. Вот, например, бюст Борису Феоктистовичу Сафонову. Вокруг почистили, а вычищенное свалили прямо на дорожку-подход к бюсту. Чем руководствовался дворник?

- Это принято так в городе. Когда чистят площадь вокруг памятника, а подход к нему в снегу? - спрашиваем у прохожих.

- Нет, это вот первый год. А обычно-то чистили здесь площадь хорошо.

А вот ещё один проход. Чисто в начале, чисто в конце, а в середине - препятствие. Логика в уборке отсутствует напрочь.

- А вы думаете здесь проход был? Да вот и сзади, мы специально зашли посмотреть.

- Не чистят. Что вы удивляетесь? Если на пешеходных переходах редко чистят.

И это, напомним, прямо под боком у главы города Олега Прасова. Не заметить подобное просто невозможно. Но, утверждают жители, не замечали всю зиму, закрывают глаза на состояние города и сейчас.

Вера Артемьева, жительница Североморска: «В этом году я здесь часто бываю, потому что я бабушку здесь караулю. Очень Сафонова плохая улица стала. Очень плохая. Прямо не пройти. Иногда тропинки делают. И освещение плохо включали в эту зиму. Очень плохо включали. И забывали иногда включить. Я сама лично звонила туда».

И это центр, где дворники ещё хоть как-то работают. А на окраинах уже приближается наводнение. Вот такая лужа появилась на улице Гаджиева. Автомобили предусмотрительно делают крюк, чтобы не утонуть в ней. И это ещё не весь снег растаял. А что дальше? Почему Олег Прасов не проводит работу над ошибками с подрядчиком, вопрос интересный. Быть может, ждёт, когда вмешается губернатор?