Неатомная «Обь» для «Атомфлота»

На площадке Выборгского судостроительного завода состоялось подписание акта передачи портового ледокола «Обь». Судно будет эксплуатироваться «Атомфлотом».

Дизель-электрический ледокол «Обь» - флагман проекта «Портофлот». Первый неатомный ледокол «Атомфлота». Судно оснащено современным электродвижительным комплексом и инновационной электроэнергетической системой. С момента закладки головного судна проекта до передачи заказчику прошло 36 месяцев. Основная задача ледокола - проводка судов, перевозящих сжиженный природный газ, в подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал, где строится завод по сжижению природного газа. Судно спроектировано в соответствии с современными экологическими требованиями: все твёрдые и жидкие отходы хранятся на борту и выгружаются на берег. Для комфортного пребывания экипажа на ледоколе сооружены: кают-кампании, салон отдыха, сауна и душевое помещение с бассейном, тренажёрный зал, а также офис, конференц-зал, камбуз c продовольственными кладовыми, прачечная.