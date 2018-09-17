«Небесный бег», или Вертикальный километр

Экстремальные забеги в гору прошли в Мурманске. Вертикальный километр покоряли участники забега в минувшие выходные. Перед ними стояла непростая задача: как можно скорее взобраться на склон. Провести время с пользой для здоровья и испытать свои физические возможности смогли и взрослые и дети.

Около 150 спортсменов собрались на старте, чтобы совершить забег в гору, преодолевая по пути препятствия в виде холмов и песчаных насыпей. Соревнования по скайраннингу, что дословно переводится с английского как «небесный бег» проводятся в Мурманске уже во второй раз. Название для турнира подобрали соответствующее – «Вертикальный километр».

Участите в необычном состязании приняли и дети. Под громкие крики самых преданных болельщиков - родителей ребята бежали свою вертикальную стометровку. При такой горячей поддержке каждый смог почувствовать себя настоящим чемпионом.

Несмотря на то, что дистанция для взрослых ограничивалась километром, только самые стойкие и физически выносливые смогли достичь финиша и получить заветные медали.

«Вертикальный километр» пришёлся по нраву северянам, его планируют проводить ежегодно, поэтому у тех, кто не смог победить в этот раз, есть время для подготовки и возможно следующей осенью им улыбнется удача.

- Мурманск - по-настоящему спортивный город, мурманчане - большие молодцы! – говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Наша задача поддерживать это движение как можно больше.

Для опытных спортсменов забег стал ещё одним поводом испытать себя и свои силы, а для юных марафонцев, возможно, такое событие станет отправной точкой в мир большого спорта.