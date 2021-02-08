Небо Арктики прикрыто надёжно

На аэродроме Северного флота Рогачёво на острове Южный архипелага Новая Земля состоялась первая замена лётного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка, которые месяц назад заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Арктики.

Истребитель-перехватчик Миг-31, который эксплуатируют в Артике, машина выносливая, что подтверждает служба на Новой Земле. Погода здесь меняется по щелчку, обычно в худшую сторону, а порывы ветра достигают 100 км\ч. Но в этот раз лётчикам повезло - в высоких широтах светило солнце.

Александр Отрощенко, командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота: «Мы здесь уже в течение месяца несём дежурство в таких сложных климатических условиях».

Боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на Новой Земле в современной истории России отрабатывается впервые.

Александр Подгорнов, заместитель командира авиационной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, отмечает, что за месяц несения воздушной вахты на архипелаге в опасной близости к воздушной границы России нарушителей отмечено не было.

Напомним, несколько лет назад на Новой Земле заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства Российской Арктики зенитный ракетный полк Северного флота, оснащённый системами ПВО С-400 «Триумф». Несение опытного боевого дежурства истребителей-перехватчиков на арктических аэродромах существенно расширяет область их применения в высоких широтах и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути – национальной транспортной артерией России в Арктике.