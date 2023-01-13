Нечай Галина и Макарова Юлия: для кого «светит» «Полярная звезда»

Центр выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Мурманской области «Полярная звезда» создан по модели Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). Он был открыт в сентябре 2022 года, ранее существовал отдел в составе организации «Лапландия».

Как появился центр? Чем занимаются в нём? Какие таланты уже подготовил центр? Об этом и не только пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Галиной Нечай, руководителем Центра выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда», и Юлией Макаровой, заведующей сектором по организации проектов и мероприятий Центра выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда».