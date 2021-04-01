Недалеко от Гаджиево дробью расстреляли бездомную собаку

Она жива, но находится в тяжёлом состоянии и нуждается в помощи.

У пса по кличке Волчок раздроблены кости челюсти и плечевой сустав. Мурманские ветеринары помочь собаке не смогли, поэтому его увезли в ветклинику Санкт-Петербурга.

Животному уже провели частичную диагностику и обнаружили ещё одно ранение. Спасут Волчка только сложные и дорогостоящие операции. Финансово помочь собаке можно через куратора Эльвиру, которая находится с собакой в клинике.