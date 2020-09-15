Недавно родственники известного дагестанского бойца ММА Хабиба Нурмугамедова посетили Мурманск

Об этом рассказала северянка Инна Андрусенко на своей странице в соцсети. Женщина поделилась фотографиями с семьей действующего чемпиона UFC в лёгком весе. Правда, подробностями их визита делиться не стала.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов не только носит главный бойцовский титул, но и занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. В этом году спортсмен возглавил рейтинг журнала «Forbes» «Самых успешных россиян, не достигших 40 лет».