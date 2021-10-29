«Неделя без турникетов» - Всероссийская акция Союза машиностроителей России помогает молодёжи выбрать профессию

«Неделя без турникетов» – акция, изначально подразумевающая экскурсии по предприятиям. Школьник или студент должен прийти, увидеть, впечатляться и захотеть работать в конкретном цехе или же подразделении организации. Но формат проекта по понятным причинам пришлось изменить. Теперь Союз машиностроителей России свою профориентационную работу ведёт по большей части онлайн, так же объясняя, где можно получить рабочие профессии, не выезжая из региона.

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «Формат онлайн позволяет нам привлечь большее количество участников, тем более, что многие из них находятся отдалённо, для них это, конечно же, очень удобно. Например, в 2021-м году к акции мы привлекли уже более шести с половиной тысяч участников».

В интернете охват больше. А вот эффективность страдает. Реальные экскурсии тем не менее не ушли в прошлое на совсем. Просто их число заметно сократилось. А ведь дать возможность ребёнку надеть защитную каску и услышать историю завода, который построил в том числе и твою школу, - хороший способ впечатлить и заинтересовать.

Людмила Татьян, классный руководитель: «Дети очень разносторонние и им всё интересно. И то, что мы узнали сегодня: историю завода, как он устроен, как работает завод, - это было очень интересно. Особенно детей впечатлил цех по обработке дерева».

Поддержка научных проектов со стороны предприятий – это тоже одно из направлений акции «Неделя без турникетов». Представители заводов и крупных корпораций в качестве жюри участвуют в конкурсах научно-технического творчества и находят весьма уникальные работы школьников.

Андрей Сенецкий, учащийся Мурманского академического лицея: «Я занимаюсь исследованием движителя, который называется «хвостовой плавник рыбы». Этот движитель подошёл бы в кораблестроении. Судно бы обладало большим количеством преимуществ по сравнению с обычным гребным винтом».

Работа Андрея Сенецкого была отмечена 10-ым судоремонтным заводом и рекомендована к представлению на общероссийском уровне.