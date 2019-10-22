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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.19 19:30

«Неделя без турникетов»: из детского сада – на судоверфь!

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», организованной по инициативе Союза машиностроителей России, 10-й судоремонтный завод проводил профориентационные экскурсии для воспитанников детских садов, школьников и студентов.

Гости предприятия посетили плавучий док, судокорпусной цех, деревоперерабатывающий участок, заводскую котельную и даже уникальный вид производства  - участок по переработке ртутных ламп. Экскурсанты с интересом посмотрели на производственную деятельность завода, изучили инструкции к станкам и оборудованию, пообщались с опытными работниками.

«Понравилось, что экскурсия была организована для нас, - говорит Дарья Матвеенкова, экскурсант. - Мы смогли посмотреть своими глазами технологический процесс. Понравилось, что всё подробно и в то же время понятно объяснили даже человеку, у которого нет технического образования. За это большое спасибо».

«10-й судоремонтный завод совместно с Мурманским региональным отделением Союза машиностроителей России проводит акцию «Неделя без турникетов» уже не первый год, - напомнила Евгения Бурнашова, специалист по связям с общественностью АО «10 СРЗ». - Для нас важно, чтобы дети и подростки с ранних лет понимали большую значимость технических профессий в современном мире. В рамках наших экскурсий они своими глазами могут увидеть производство, задать интересующие их вопросы специалистам и получить на них ответы. По возможности мы стараемся проводить такие профориентационные мероприятия не только в рамках акции «Неделя без турникетов», но и в течение года».

Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек.

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