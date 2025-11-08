Неделя добрых дел и памятных событий: в Коле на Поморской набережной завершили второй этап благоустройства, а в Североморске открыли памятник участникам специальной военной операции

Памяти экипажа большого морского охотника: в Полярном открыли мемориальную доску погибшим в Великую Отечественную войну морякам корабля БО-224. Подробности в сюжете Кристины Григорян.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Никита Кольцов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, и Пётр Кортунов, член Избирательной комиссии Мурманской области (1995-1999 гг.).

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В Коле на Поморской набережной завершили второй этап благоустройства. Теперь там появилась новая видовая точка на Кольский залив. В честь этого события провели торжественную церемонию открытия.

В Североморске открыли памятник участникам специальной военной операции. Автором монумента стал известный скульптор Александр Арсентьев.

В Центре «На Севере – Жить» стартовал второй модуль для участников программы «Герои Севера». Уже несколько месяцев военнослужащие, ветераны боевых действий обучаются на будущих управленцев. Подробности в нашем материале.

Памяти экипажа большого морского охотника: в Полярном открыли мемориальную доску погибшим в Великую Отечественную войну морякам корабля БО-224. Подробности в сюжете Кристины Григорян.

«Север помнит» – традиционную акцию, посвящённую разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье, провели в Мурманской области. Частичку Вечного огня от мемориала Защитникам Советского Заполярья передали в муниципалитеты, чтобы вечером зажечь огненные картины.

160 лет на страже закона! Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею службы судебных приставов, провели в областном центре. Посетила праздник и корреспондент «Арктик-ТВ» Олеся Кривенко.

В Мурманской области проживает много представителей разных народов, этносов и конфессий. Объединенные одной страной, культурным кодом и прошлым, северяне мирно сосуществуют и продолжают укреплять братские взаимоотношения.

Во всех регионах России и за её пределами стартовал Х Всероссийский проект «Большой этнографический диктант». В Мурманске в этом году место его проведения стал Центр патриотического воспитания «На Севере – Жить», где юные ребята проверили знания в теме этнокультуры.

В Мурманске провели международный фестиваль-конкурс «Время стиха». В этом году он посвящён 80-летию Великой Победы. Подробности поэтического мероприятия, смотрите в сюжете Олеси Кривенко.