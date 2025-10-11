Неделя хороших новостей и важных дат: газификации нашего региона – быть, мурманчане поздравляют Владимира Путина с днём рождения

Современный Центр научно-технического творчества «Родина» скоро будет открыт. Снаружи здание уже выглядит обновленным, а что происходит внутри исторического памятника города-героя и какой в итоге получится новая «Родина», расскажет Олеся Кривенко.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Ирина Горбатенко, руководитель эколого-образовательного проекта «Зелёный след», и Артём Двойнев, участник проекта «Герои Севера».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Важное событие для жителей Мурманской области: В рамках Петербургского международного газового форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации нашего региона с 2026 по 2030 годы.

В Мурманске торжественно открыли дорожную развязку на подъезде к Североморску. Работы должны были завершить в 2026 году, но федеральные дорожники справились с задачей на год раньше.

Современный Центр научно-технического творчества «Родина» скоро будет открыт. Снаружи здание уже выглядит обновленным, а что происходит внутри исторического памятника города-героя и какой в итоге получится новая «Родина», расскажет Олеся Кривенко.

Не новую, но принципиально важную операцию на сердце провели в Мурманской областной больнице имени Баяндина.

В Мурманске состоялась конференция с женами военнослужащих и участников СВО «Женщина, жена Героя», где её участницы поделились своими чувствами и опытом в самореализации. Программа обучения включала три ключевых модуля по формированию женских сообществ.

После продолжительного ремонта в бассейне Снежногорска открыли малую чашу. И теперь возможность обучаться плаванию появилась даже у малышей – будущих пловцов Заполярья.

7 октября день рождения отмечал Президент России Владимир Путин. Главе государства исполнилось 73 года. И каждый день его работы — это труд на благо всех россиян. Свой праздник на рабочем посту Владимир Владимирович встречает в 22-й раз. Искренние поздравления и благодарность за мудрое руководство в этот день выразили жители столицы Заполярья.

Проект Единого волонтёрского центра «Творческая осень» проведут в ЗАТО Островном. 11 октября в местном Доме культуры специалисты декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы для жительниц закрытого города и их детей. Участниц научат расписывать шопперы и футболки, вязать крючком корзинки из трикотажной пряжи, создавать ловцы снов в технике стринг-арт и рисовать открытки акварелью. Традиционно в рамках проекта мастера на добровольных началах помогают развивать творческую самореализацию женщин из небольших военных городов и посёлков. В ЗАТО проживают почти 1500 человек и находится военно-морская база Северного флота Гремиха. Напомним, ранее Единый волонтёрский центр организовывал мероприятия в Островном в 2023 году в День защиты детей.

8 октября профессиональный праздник отмечали работники дополнительного образования. В честь этого события в Мурманске отличившимся педагогам вручили не только награды и благодарственные письма, но и денежные премии за успешную работу.

9 октября в России отмечают День Специальной пожарной охраны МЧС. свой профессиональный праздник отметили огнеборцы Североморска

Вопиющий случай вандализма! На мурманском кладбище украли бронзовую скульптуру с надгробия могилы заслуженного артиста Валерия Журавлёва.

Мурманские артисты театра кукол вернулись с гастролей по Курской и Белгородской областям. Какими постановками северяне радовали зрителей в приграничных территориях и, что в планах у старейшего театра Заполярья, расскажет Олеся Кривенко.