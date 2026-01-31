Неделя испытаний северян на стойкость: авария на высоковольтной ЛЭП «Россетей» и возгорание газового коллектора на улице Аскольдовцев областного центра

Безусловно эта неделя запомнится северянам серьёзной аварией на высоковольтной ЛЭП «Россетей» и, как следствие, мощным блэкаутом. Часть жителей Мурманска и Североморска остались без электричества, отключения повлекли за собой перебои с подачей горячей воды и отопления. В Мурманской области был введён режим ЧС.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области, Валерия Ванчикова, генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области, и Дмитрий Либгард, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску майор полиции.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

Безусловно эта неделя запомнится северянам серьёзной аварией на высоковольтной ЛЭП «Россетей» и, как следствие, мощным блэкаутом. Часть жителей Мурманска и Североморска остались без электричества, отключения повлекли за собой перебои с подачей горячей воды и отопления. В Мурманской области был введён режим ЧС.

В сложное время мурманчане привыкли объединяться. И бизнес-сообщество не осталось в стороне в этот период. Крупные и небольшие предприятия питания оперативно организовали поставку продуктов для людей, которые были лишены элементарных условий проживания, и каждый день продолжают помогать всем, кому нужны были электроэнергия, вода и горячая еда.

Во вторник вечером оперативный штаб сообщил, что режим ЧС снят, электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановлено в полном объёме. Проводится точечная донастройка в жилых домах. С помощью вертолёта началась транспортировка постоянных опор к месту установки. Работы ведутся круглосуточно и продолжатся до полного устранения последствий аварии.

Уже в среду горожане обсуждали новое коммунальное происшествие. Загорелся газовый коллектор на улице Аскольдовцев областного центра. Всех жильцов близлежащих домов в срочном порядке эвакуировали. Подробности с места событий расскажет Олеся Кривенко.

В день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Заполярье почтили память защитников и жителей непокоренного города. В Мурманске провели памятный вечер, который объединил тех, чьё детство и юность опалила война.

Только северяне отметили Татьянин день, а в Мурманском арктическом университете настало время государственных экзаменов. В Морской академии идёт серьёзная проверка знаний будущих капитанов, судомехаников и радистов. Ксения Зубкова продолжит.

Но не только экзаменами и лекциями живут современные студенты – это вам точно скажут участники университетского медиацентра «КОТ». Что скрывает за собой эта аббревиатура выяснили корреспонденты «Арктик-ТВ»