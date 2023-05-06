Неделя короткая, а событий много: летим на отдых в Турцию, готовимся к Дню Победы и единому «Последнему звонку»

В посёлке Сафоново состоялась военно-историческая реконструкция, посвящённая контрразведке, 80-й годовщине образования Главного управления «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А гости студии Ольга Волкова, заведующая дневным стационаром гастроэнтерологии КЦ МОКБ им. Баяндина, Дмитрий Дешевых, фотограф, и

Михаил Воронков, тренер, президент Федерации биатлона Мурманской области, помогут нам расширить информационное поле.

Но обо всём по порядку.

Железнодорожный мост, обеспечивающий подход к порту «Лавна» и соединяющий два берега Туломы, начинает приобретать законченное очертание. Строители подняли и установили на опоры одно из пролётных соединений. Мост через Тулому считается самым крупным объектом на линии Выходной – Лавна. Он состоит из 8 пролётных строений общей длиной 882 метра и двух береговых эстакад. Длина всей конструкции составляет 1313 метров. На объекте строителям предстоит монтаж ещё трёх больших и двух малых пролётов моста. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Строительство инфраструктуры ведётся в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. Проектом предусмотрено строительство железнодорожной линии протяженностью 46 км.

На судоремонтном предприятии Снежногорска на воду спущен плавучий контрольно-дозиметрический пост. Последнее подобное судно строилось в 80-х года ХХ века. Об историческом событии, непосредственными участниками которого стали корабелы «Кольского предприятия «ЭРА», рассказали судостроители…

Из Мурманска теперь можно улететь в жаркую Турцию без пересадок. Весь отпускной сезон раз в неделю северяне смогут быстро и комфортно оправляться в отпуск. Первый рейс уже состоялся. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» проводила наших туристов в тёплую страну…

В посёлке Сафоново состоялась военно-историческая реконструкция, посвящённая контрразведке, 80-й годовщине образования Главного управления «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне…

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Мурманской области присоединились к Всероссийской патриотической акции «Бессмертный автополк». Они заступили на маршруты патрулирования на автомобилях с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Один из ветеранов, чей портрет размещён на автомобиле, - Тупатилов Юрий Михайлович служил в разведвзводе отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР. Во время битвы за Москву бригада была на передовой, из бойцов формировались боевые группы, сражавшиеся в тылу врага. За годы Великой Отечественной войны Юрий Михайлович был ранен, после ранения вернулся в родное подразделение. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и другими. Сегодня его внучка служит в рядах Росгвардии в Мурманске. Стоит отметить, что в нашем регионе автопатрули вневедомственной охраны ежесуточно стоят на страже сохранности имущества граждан, обеспечивают общественную безопасность и безопасность важных объектов.

В Мурманской области ещё не успела установиться тёплая погода, а жители Апатитов уже жалуются на нефелиновые бури в городе. За один день серым песком покрылись подоконники и автомобили горожан…

В Мурманске «Последний звонок» состоится 23, а не 25 мая, как было ранее утверждено региональным Министерством образования. Единые даты проведения «Последнего звонка» ввело Минпросвещения России. Это сделано в том числе и по причине необходимости усиления мер безопасности при проведении праздничных мероприятий, сообщает областной Минобр. Так же в единые дни по всей России состоятся школьные выпускные вечера - 23 и 24 июня.

В эти выходные коллектив Мурманского областного драмтеатра выходит на сцену с новым спектаклем под названием «Представь себе». Музыкальная комедия Ольги Окрепиловой подарит зрителю много эмоций, обещают создатели…

3 мая День борьбы с бронхиальной астмой. Врачи областной детской клинической больницы рассказывают землякам о профилактике этого заболевания…

Точное и своевременное выявление опасных новообразований на коже даёт шанс устранить опасное заболевание и спасти жизнь человека. Теперь делать это максимально качественно будут в Центре специализированных видов медицинской помощи благодаря новому аппарату, о котором прямо сейчас мы подробно расскажем...