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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.23 19:30

Неделя на сборы: александровцы в сжатые сроки собрали средства на приобретение машины для участников СВО

Прямо сейчас «буханка» под управлением участника СВО движется на фронт выполнять боевые задачи.

Полгода на фронте сильно перестроили жизненные позиции бойца с позывным «Граф». Поэтому заслуженный двухнедельный отдых, который можно было бы провести в кругу семьи и близких, мужчина потратил на подготовку техники для спецоперации.

Граф, участник СВО: «Вся механика в норме, немного гнилой корпус, но это некритично: выполнять свою задачу будет!».

Подвоз продуктов, воды и спецоборудования, эвакуация раненных и травмированных, транспортировка личного состава – вот она, вторая жизнь заполярного «УАЗика». На приобретения машины было брошено немало сил: средства на покупку, а это ни много - ни мало, 400 тысяч рублей. Деньги собирали по знакомым и коллегам. Одним из таких людей оказалась Екатерина Коломийцева – она то и вышла с обращением в социальную сеть.

Екатерина Коломийцева, волонтёр, г. Гаджиево: «Кто присылал по сто рублей… Я не устану повторять: любая сумма имеет значение: с миру по нитке – и мы сделаем то, что нужно».

Параллельно шли сборы гуманитарной помощи: продуктов длительного хранения, средств гигиены, лекарств, одежды. Кстати, ещё одна остановка на пути Графа будет в Мончегорске, где волонтёры передадут часть необходимой провизии.

Что касается денежных средств, то большая часть суммы была собрана меньше чем за неделю. Особый - благотворительный подход нашли учащиеся и педагоги школы искусств, пригласив на концерт живой музыки всех желающих. Вырученные за билеты деньги также были переданы на приобретение «буханки».

Ольга Касовская, директор детской школы искусств, г. Гаджиево: «Сегодня услышат много прекрасной музыки в исполнении, в том числе, и детей. Дети сейчас не остаются в стороне, они грамотные и понимают, что своим выступлением внесут вклад в общее дело».

Прямо сейчас боевая машина под управлением Графа движется на фронт. Земляки искренне желают ребятам сил и удачи!

 

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