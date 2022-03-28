Неделя начинается с хороших новостей – оперативное совещание в региональном правительстве

В регионе отменили ряд антиковидных ограничений. В частности, жителям региона разрешили навещать северян, находящихся в социальных учреждениях. Также отменили обязательную 14-дневную изоляцию прибывающих в регион вахтовиков. Однако в первом случае необходимо будет предъявлять ПЦР-тест или документ о вакцинации, а во втором - отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее, чем за два дня до прибытия в область.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напоминаю о необходимости вакцинации и ревакцинации. Здесь контроль, чтобы вовремя провести ревакцинацию, усилим. Потому что принципиально важно, чтобы снятые ограничения больше не были возобновлены. Очень важно, какой у нас с вами коллективный иммунитет».

А вот отмены масочного режима пока не будет. Как сообщил губернатор Мурманской области, решение об этом должен принимать Роспотребнадзор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы считаем, что с учётом тех данных по заболеваемости, которые есть, на территории Мурманской области уже можно отменить масочный режим. Но это императивная норма – Роспотребнадзор, необходимо постановление главного санитарного врача РФ. Я с ней вчера разговаривал, с самой Юлией Михалковой, думаю, что в ближайшее время этот императив будет смягчён, право появится у субъектов РФ. И мы, конечно же, сразу это сделаем».

Ещё одна хорошая новость - в Мурманской области стартуют два предпринимательских конкурса. В их рамках бизнесмены смогут получить до миллиона рублей на приобретение франшизы. А предпринимателям, осуществляющим общественно значимую деятельность, предлагают побороться за субсидии, размером до 600 тысяч рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «До 10 мая мы собираем заявки и потом очень оперативно будем принимать решение, чтобы эти деньги пошли предпринимателям в их проекты, в их дело».

Ещё одна тема - обновление медицинского оборудования в регионе. Губернатор сообщил, что в Мурманскую областную клиническую больницу поступили два новых современных аппарата МРТ. Обновки учреждение получило благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина, отметил Андрей Чибис. Также глава региона напомнил, что в этом году на закупку новой аппаратуры для медучреждений области правительство региона запланировало около 1 миллиарда восьмисот миллионов рублей.