Неделя начинается с хороших новостей: для молодёжи - «Сопки. Спорт», общественные пространства; для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в 10 раз увеличиваются выплаты

У губернатора Мурманской области новый заместитель. Представили его утром в понедельник во время оперативного совещания. Также собравшиеся обсудили новые молодёжные пространства, которые создадут в регионе уже в этом году и рассказали о том, сколько домов в Мурманске планируют перевести на закрытую систему водоснабжения.

После того, как Юрий Сердечкин стал главой администрации Мурманска, в правительстве региона освободилась должность вице-губернатора. Во время оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что вакантное место займёт Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Алексея Германовича вы все прекрасно знаете. У него в этой сфере колоссальный опыт. Они очень эффективно взаимодействовали с Юрием Валерьевичем. Поэтому я Вас с этим поздравляю. На вас теперь вся ответственность за подготовку, прохождение, модернизацию объектов тепловодоснабжения. Поэтому успехов Вам в этой новой должности».

После назначения перешли к решению насущных вопросов. Как сообщил губернатор, уже в этом году молодёжь Мурманской области получит 10 новых спортивных пространств. Точки притяжения для школьников, студентов и молодых специалистов начали создавать в прошлом году. И сейчас в регионе работают 9 молодёжных пространств в различных населённых пунктах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Классно, что эти молодёжные пространства пользуются безусловной популярностью среди ребят. Это возможность пойти и потусить не где-то там в торговом центре, магазине или где-то ещё, а в очень удобных, комфортных, уютных молодёжных пространствах. И в этом году мы запускаем дополнительный проект – «Сопки. Спорт».

Будут строить и новые общественные пространства. Всего планируют реализовать 14 проектов, за них общественность региона проголосовала в прошлом году. А пока губернатор анонсировал новое голосование за территории, подлежащие благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стартует оно в среду, 15 апреля, и продлится по 30 мая. Каждый житель области старше 14 лет сможет проголосовать за ту или иную территорию на сайте «Госуслуги» или на портале проекта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году у нас в голосовании примут участие 17 муниципалитетов. И проекты, набравшие большее число голосов, попадут в перечень объектов для благоустройства в 2023 году. Понятно, что это помимо тех объектов благоустройства, которые уже запланированы».

Во время оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что в регионе в 10 раз увеличиваются выплаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Привязана выплата будет к возрасту ребёнка. Дети от 6 до 7 лет будут получать по 500 рублей, от 7 до 14 лет - 1400 рублей, а ребята от 14 лет и старше - 3000 рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важный момент, например, расходы на мобильную связь. Очевидно совершенно, что тех денег, которые выплачивались до этого, часто было недостаточно. Поэтому мы увеличиваем выплаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти средства уже сам ребёнок может учиться планировать свой бюджет, копить, сотовую связь оплачивать и так далее».

Ещё одна тема, которую подняли на оперативном совещании - реализация проекта по переводу домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему водоснабжения. Первый этап состоялся в прошлом году, тогда качество воды удалось улучшить в 29 многоквартирных домах. В этом году современные теплопункты поставят ещё в 107 многоэтажках. На эти работы выделили почти 345 миллионов рублей.