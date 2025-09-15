Неделя напряжённой борьбы, предельная концентрация и настоящая проверка на прочность

Речь идёт о региональных соревнованиях «Школа безопасности».

Их ждала пожарная эстафета, поисково-спасательные операции в лесу и на акватории. Помимо этого, участникам предстояло преодолеть контрольный туристический маршрут, где ключом к успеху была не скорость, а слаженность.

Это были не просто состязания, а симуляция реальных чрезвычайных ситуаций, где победа зависела от координации команды, выносливости и умения мгновенно принимать решения.

По итогам нескольких соревновательных дней в старшей возрастной группе победителем стали ребята из кандалакшского округа. А в младшей - из ЗАТО г. Североморск.