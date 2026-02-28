Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременности
Неделя от 23 февраля до 1 марта: провели шахматный турнир «Полярный гамбит» и открываем Полярную Олимпиаду

Хорошую погоду обещают синоптики участникам и болельщикам традиционной Полярной Олимпиады. Её открытие состоится в первый день календарной весны – 1 марта. В этом году в рамках спортивных соревнований запланировано 11 всероссийских и межрегиональных стартов, в которых примут участие более 6,5 тысячи человек, в том числе и из европейских стран.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Zаполярье (родительский комитет)», и Наталья Черноус, соорганизатор волонтёрской группы «ДоброДелаемВместеСевер-3».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В России отметили одну из самых значимых дат новейшей истории. 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция. А накануне в Заозерске встречали участников автопробега «Герои Z».

Награды нашли своих героев – глава региона пожал руки каждому, кто отличился при ликвидации последствий аварий на ЛЭП.

На 32 километре Серебрянской дороги полицейские провели плановый межведомственный рейд. Он был направлен на пресечение деятельности нелегальных гидов, нарушения правил дорожного движения, миграционного законодательства и, конечно, требований транспортной безопасности.

Какой будет завтра погода, точно знают синоптики. Журналисты «Арктик-ТВ» побывали в Центре мониторинга геофизической обстановки.

Жители Заполярья в 91-й раз отметят Праздник Севера и в 66-й Праздник Севера учащихся. Открытие состоится 1 марта в Ледовом дворце. Для всех желающих откроют онлайн-регистрацию и даже проведут онлайн-трансляцию церемонии. Для гостей же Полярной Олимпиады будет организована и культурная программа. Так, в Малой Долине Уюта будет работать саамская деревня. Гости Праздника Севера смогут покататься на оленьих упряжках, сфотографироваться в куваксе, отведать традиционные саамские блюда и сыграть в саамский футбол. Но, ключевым событием, как всегда, станет лыжный забег, в котором участвуют люди всех возрастов. В этом году предельный возраст одного из участников достиг 86 лет - столько спортсмену из Вологодской области.

Мурманск претендует на звание шахматной столицы Арктики. Открытый турнир «Полярный гамбит» провели в Мурманске уже в девятый раз. В этом году он объединил порядка 80 спортсменов.

В здравоохранении сверили кошельки. Сотрудники медучреждений Заполярья будут получать зарплату по единой системе оплаты труда.

Военный медик Северного флота и опытный наставник для бойцов делится своим опытом. Как быстро и правильно оказать помощь раненому, остановить кровотечение с помощью штатных и подручных средств, об этом рассказал военнослужащим инструктор по тактической медицине.

Человек и эпоха. Мурманский журналист и краевед рассказывает о духе времени и жизни Алексея Хлобыстова - легендарного лётчика-аса, Героя Советского Союза, имя которого носит одна из улиц Мурманска.

Оркестр штаба Ленинградского военного округа поздравил мурманчан с Днём защитника Отечества. Музыкальный коллектив с многолетней историей выступил в городе во второй раз.

Народными гуляниями Масленицу отметили и большом ЗАТО: помимо традиционного обряда сжигания чучела и поедания блинов, в программе, например, был и саамский футбол.

Как отдохнуть от будничной суеты и уютно провести вечер? На этот вопрос точно есть ответ у обитателей местного котокафе под названием «МурМания».

-

