Неделя отметилась началом сезонных пожаров, стартами ремонтных работ в учебных заведениях региона и успешными итогами ЕГЭ

В Мурманской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в том числе заменят 55 лифтов в Мурманске, Североморске, Полярных Зорях и Ревде. Сейчас подрядчик проводит техническое обследование и разрабатывает проектную документацию. После того, как подъёмники будут доставлены на объекты, начнутся работы по замене лифтового оборудования.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Владимир Путин поддержал инициативу о выделении отдельного лимита на реализацию мастер-планов арктических и дальневосточных городов в ближайшие шесть лет. Это решение Президент России озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В настоящий момент работа по данному направлению уже ведётся, в ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики.

В акватории Балтийского моря продолжается учение Балтийского и Северного флотов при поддержке авиации. Во время практических действий в море носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» во взаимодействии с кораблями Балтийского флота отработал задачи по нанесению удара по отряду условного противника с выполнением электронных пусков. Также проведены тренировки групп антитеррора по досмотру и освобождению захваченных судов. Истребителей Су-27 провели учебные бои с самолётами условного противника, выполнив условные пуски ракет класса «воздух-воздух».

В Мурманской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в том числе заменят 55 лифтов в Мурманске, Североморске, Полярных Зорях и Ревде. Сейчас подрядчик проводит техническое обследование и разрабатывает проектную документацию. После того, как подъёмники будут доставлены на объекты, начнутся работы по замене лифтового оборудования. Финансирование осуществляется как из взносов за капитальный ремонт, так и за счёт средств областного бюджета.

В 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют 18 объектов образования:13 школ, два детских сада и три колледжа. Общий объём финансирования превышает 1 млрд 900 миллионов рублей. Это средства из федерального, областного и муниципальных бюджетов. Уже активно ведутся работы по капремонту в двух детских садах Мурманска, в Мурманском индустриальном колледже, Мурманском строительном колледже и Мончегорском политехническом колледже. Кроме того, продолжаются масштабные работы по обновлению 13 школ, четыре из них расположены в областном центре, а также в Кировске, Заполярном, Мончегорске, Снежногорске, Видяево, Высоком, Верхнетуломском, Лодейном и Протоках. Как рассказали в профильном ведомстве, до 2027 года всего в регионе будут капитально отремонтировано 48 зданий образовательных организаций.

В Мурманской области наступили летние каникулы, а это значит, что пора проводить обновления учебных учреждений. В Мурманском лицее №2 продолжается капитальный ремонт.

«Работа рядом». Как разросся проект, стартовавший в 2020 году, и почему он сегодня так востребован у молодёжи, расскажем в нашем сюжете.

В Мурманске открыли памятную доску в день рождения Павла Худякова – ветерана Великой Отечественной войны и мурманского УФСИН. Она расположена на стене у входа в Следственный изолятор №1. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие нынешние сотрудники службы исполнения наказаний.

А в стенах Центра управления регионом государственный советник юстиции 3 класса Сергей Паволин наградил работников учреждений культуры и архивов за помощь в деле о признании геноцидом преступлений нацистов в Кольском Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

А мы продолжаем серию наших сюжетов про бежавших из России бывших соотечественников, которые теперь из-за рубежа поливают грязью нашу страну. И сегодня расскажем, пожалуй, про самого неоднозначного персонажа из всей когорты мурманских релокантов - о бывшем министре культуры Мурманской области.

Гоняют без прав, номеров и правил – всё это про мотоциклистов, которые с началом лета выехали на дороги общего пользования. Например, с открытия мотосезона на дорогах стали появляться не только законопослушные граждане, но и нарушители.

Житель Коломны Иван Когтиков отправился покорять дороги Заполярья. Он планирует на своем железном коне добраться до Териберки. Велосипедист Иван Когтиков поставил цель добраться из Коломны до Северного Ледовитого океана. Мужчине предстоит преодолеть около 2,5 тысячи километров. Стартовал путешественник 8 июня, в Кировске у него в планах сделать первую длительную остановку. Сейчас велосипедист находится в Ярославле.

В Мурманске прошла акция «Безопасная дорога в отпуск». Каждому водителю полицейские и сотрудники МЧС не только пожелали удачной поездки и лёгкой дороги, но и напомнили правила соблюдения безопасности.

Современная поэзия и проза – это не только про любовь. Сегодняшние тревоги, переживания ложатся в основу текстов авторов. Конечно, актуальная тема СВО, о которой пишут много и проникновенно. В областной научной библиотеке встретились писатели, поэты и ценители их произведений.

И вновь начался период сезонных пожаров. Прошлое лето для Мурманской области выдалось аномальным не только в плане тёплой погоды, но и, как следствие, большого количества лесных пожаров. Почему возникают пожары и что можно сделать в случае обнаружения, выяснил наш корреспондент.

12 выпускников Мурманской области сдали первые единые государственные экзамены на 100 баллов. Это в 3 раза больше по сравнению с результатами прошлого года. Стали известны результаты первых государственных экзаменов. Каждый 4-й ученик, сдающий химию, получил 81 балл и выше, большинство учеников перешагнули порог для поступления в вузы и получили от 61 балла и выше за экзамен по истории, химии и литературе. А 12 учеников Мурманского политехнического лицея, международного лицея, гимназий №5, 8 и 10, школы №19 в Заполярном и оленегорской школы №4 сдали ЕГЭ с результатами в 100 баллов. 9 из них по химии, 3 по литературе. Остальные могут улучшить результат 3 и 4 июля, в эти дни будет предоставлена возможность пересдать один предмет на выбор.

В Мурманске растаял снег, а значит, пора наслаждаться летом. Город перестроился и преобразился. Анастасия Кочурова узнала, чем любуются мурманчане в обеденные перерывы и как празднуют свои дни рождения.

Муниципалитет становится ярче: на клумбах ЗАТО Александровск появляются садовые цветы. Больше 130 ящиков анютиных глазок, маргариток и бархатцев высадили на газонах в Полярном.

В Мурманске вновь открыли гостиницу для растений. Этот проект позволяет принести на «передержку» свой любимый цветок, за которым будут ухаживать профессиональные цветоводы, во время отъезда.

Не томный вечер получился у мурманчан, которые решили посетить четвертьфинал мурманской лиги КВН. 14 команд вышли на сцену, чтобы показать, что такое юмор за Полярным кругом.