Неделя под знаком 87-й годовщины Мурманской области и не только

Судебные приставы Мурманской области подвели итоги работы управления по взысканию алиментов за первые месяцы 2025 года. Специалисты регионального УФССП составили также портрет главного неплательщика по алиментам в нашем регионе.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

Жителей Мурманской области предупредили о резком подъёме уровня воды реки Кола. Всё из-за весны, которая вместе с плюсовой погодой растопила не только сердца северян, но и снег.

Разыскиваемый несовершеннолетний Григорьев Никита найден, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Парня на берегу реки, расположенной вблизи кладбища в жилом районе Росляково, обнаружила местная жительница, она услышала крики о помощи. Сотрудники спасательной службы предприняли меры для переправки несовершеннолетнего на другой берег. Судя по видео, у него сломана нога. В настоящее время подросток доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.

Судебные приставы Мурманской области подвели итоги работы управления по взысканию алиментов за первые месяцы 2025 года. Специалисты регионального УФССП составили также портрет главного неплательщика по алиментам в нашем регионе.

В Апатитах сотрудники Госавтоинспекции задержали правонарушителя, устроивший погоню по ночному городу. В районе дома № 54 по улице Ферсмана дорожные полицейские зафиксировали серьёзное нарушение, которое допустил водитель автомобиля «Daewoo-Nexia». Молодой человек проигнорировал законные требования полицейских об остановке и продолжил движение. Во время продолжительного преследования нарушитель неоднократно допускал грубые нарушения ПДД, создавая аварийно-опасные ситуации. Благодаря грамотным действиям инспекторов, в районе 4-го километра автодороги «Апатиты — Кировск» автомобиль был остановлен. За рулём находился 18-летний житель города Кировска, у которого не было водительских прав и документов на машину.

Слушателям Военной академии Генштаба Вооружённых Сил Российской Федерации на Северном флоте продемонстрировали боевые возможности и тактику действий в море. В манёврах было задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты смешанного авиационного корпуса. Учение состояло из пяти основных эпизодов. На первом этапе моряки отразили нападение диверсионных разведывательных групп условного противника на быстроходных лодках и отработали противодействие роботизированным комплексам. Затем базовые тральщики обеспечили выход из пунктов базирования и противоминное охранение отряда кораблей. Истребительное прикрытие осуществляли два самолёта МиГ-29к. В Баренцевом море был отработан третий эпизод - поиск и атака подводной лодки. Четвёртым эпизодом стала организация противовоздушной обороны. Завершилось учение спасением моряков, терпящих бедствие в море.

Молодые участники Народного фронта Мурманска отремонтировали крышу отцу двух бойцов СВО. К ребятам обратился социальный координатор фонда «Защитники Отечества», которому мужчина посетовал на проблему с кровлей. Владимир Попов – отец двух бойцов, один из которых погиб, а второй продолжает служить в зоне спецоперации, поэтому все хозяйство осталось на нём. Однако, в силу возраста он не может сделать сложные работы, например, по починке крыши, на что он и обратил внимание социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». Просьбу переадресовали мурманскому отделению «Народного фронта». Ребята приступили к делу. Обследование дома показало аварийное состояние кровли. Активисты купили материалы и при первом же потеплении решили проблему в доме пенсионера.

28 мая – особенный день для всех жителей Заполярья. Мурманская область отметила свой 87-й день рождения. Регион славится героической историей, боевыми подвигами, богатыми природными ресурсами и, самое главное, добрыми и отзывчивыми людьми, которые всегда жили здесь - от Никеля до Кандалакши. Сегодня регион продолжает развиваться, и его жители делятся своими пожеланиями и рассказывают о переменах, которые произошли за эти годы.

28 мая Мурманские пограничники отметили свой профессиональный праздник в сквере у памятника «Пограничникам Арктики».

«Щука под шубой» или Подвиг без наград. Как удалось Измаилу Зайдулину впервые провести подлодку по Северному морскому пути? Документальный фильм об этом снимает команда музея истории подводных сил имени Маринеско из Санкт-Петербурга. Увидеть своими глазами, откуда Щ-423 отправилась в беспрецедентную экспедицию, приехала в Полярный продюсер и режиссёр Анна Федорова.

В Мурманском арктическом университете стартовал всероссийский проект «Профилактический щит страны». Студенты узнали всё о здоровом образе жизни, правильном питании и усовершенствовали свои знания по оказанию первой помощи.

Ещё одна маленькая победа у тех, кто уже совершил самый большой свой подвиг, узнав о диагнозе «онкология». Фотопроект «Просто будь!» - это способ поддержать тех, кто только столкнулся со страшной болезнью лицом к лицу, именно поэтому портреты и истории женщин с онкодиагнозами заняли место в стенах медицинского центра «Белая роза».

Солнечная Армения стала чуть ближе к Мурманской области и не только из-за хорошей погоды. Жители Колы смогли чуть лучше узнать культуру этого удивительного и непохожего на другие народа.

Подопечные организации «Дети-Ангелы Мурмана» встретились с профессиональными хоккеистами. Ребята не просто пообщались с коллективом клуба «Арктика», но и вышли с ними на лёд. Кто победил в этой дружественной схватке, расскажет Анастасия Кочурова.

Сотрудники Лапландского заповедника поделились очередным видеосюжетом с фотоловушки. В это раз специалисты запечатлели гусей-гуменников. Ареал гуменника обширнее, чем других гусей. В нашей стране он занимает две зоны - тундровую и таёжную, включая и всю Мурманскую область. Гуси прилетают позже лебедей, а улетают раньше. Зимуют они на морских побережьях Средней Европы и Азии, на Чёрном и Средиземном морях Гуменники, как и многие гуси, не сильно привязаны к водоёмам. Днём пасутся на лугах, иногда на значительном удалении от воды, возвращаясь к ней только вечером. Прекрасно ходят и даже бегают по суше.