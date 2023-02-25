Неделя под знаком памятных дат: послание Президента РФ Совету Федерации и награждение героев СВО

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов вручил орден Ушакова крупнейшему соединению надводных кораблей ВМФ России – 43 дивизии Северного флота. Торжественная церемония состоялась в Североморске на плацу соединения.

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. А расшить мозаику наших новостей нам помогут гости программы - Павел Туник, дознаватель Государственного пожарного надзора по Мурманской области, и Алексей Перцев, инспектор Государственного пожарного надзора по Мурманской области.

Итак, обо всем по порядку.

Накануне годовщины начала специальной военной операции на Украине и Дня защитника Отечества Президент России обратился с посланием к Федеральному Собранию: «С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, – мы все об этом хорошо знаем, – рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа». Президент предложил вернуться к советскому образцу подготовки специалистов с высшим образованием. Так же Владимир Владимирович анонсировал запуск программы льготной аренды жилья для работников оборонного промышленного комплекса, в том числе военного судоремонта, что особенно актуально для Мурманской области. В послании глава государства отметил важность развития Северного морского пути. Что касается участников спецоперации и их семей, то в России появится специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная поддержка семей бойцов…

Мурманскому росгвардейцу, отличившемуся во время спецоперации, вручили государственную награду, чествование сотрудников ведомства состоялось в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, сотруднику ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области вручён орден Мужества. Также на торжественной церемонии отличившимся были вручены медали «За Отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Жукова, военные врачи удостоены медалей «Луки Крымского». Росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных формирований, обнаружили большое количество схронов с иностранным вооружением и боеприпасами…

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов вручил орден Ушакова крупнейшему соединению надводных кораблей ВМФ России – 43 дивизии Северного флота. Торжественная церемония состоялась в Североморске на плацу соединения. Евменов лично прикрепил орден Ушакова и орденскую ленту к знамени дивизии. Выступая перед военнослужащими, Главком ВМФ отметил вклад соединения в укрепление обороноспособности России, а также подчеркнул первенство моряков дивизии в освоении различных классов ударных кораблей: тяжёлых авианесущих и атомных ракетных крейсеров, а также новейших фрегатов – носителей высокоточного и гиперзвукового ракетного оружия. 43-я дивизия ракетных кораблей Северного флота стала первым соединением ВМФ, награждённым орденом Ушакова. В её составе находятся два орденоносных корабля: тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», награждённый орденом Ушакова по итогам боевой службы в Средиземном море, и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ставший первым кораблём в современной истории ВМФ России, удостоенным ордена Нахимова. В настоящее время два фрегата соединения «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» выполняют задачи дальних походов в мировом океане.

Полным ходом ведётся строительство нового водовода, который обеспечит жителей западного берега Кольского залива чистой питьевой водой. Специалисты «Мурманскводоканала» успешно приступили ко второму этапу работ…

Мурманск с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь. Представители дружественной страны прибыли с предложением создания своего порта в Заполярье. Как прошли переговоры, расскажем прямо сейчас…

Второй день женской конференции «Звезда Севера» провели в Североморске. Жительницы столицы Северного флота пришли на мероприятие заряженные на получение новых знаний и с целью поделиться своими достижениями. Ведь, пока их супруги несут службу, жены не только сохраняют семейный очаг, но и занимаются саморазвитием…

И в завершение нашего выпуска - кадры из ЮАР. В порт Ричардс – Бей прибыл фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Североморцы принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня вооруженных сил Южно-Африканской республики, также, совместно с национальными силами обороны ЮАР и Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая они проведут трёхстороннее военно-морское учение. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальних морских и океанских зонах. В состав Военно-морского флота фрегат принят в 2018 году, а в 2021-ом — доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.