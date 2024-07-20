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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.24 20:30

Неделя пролетела: жаркое лето – трагедии на воде, корабли Северного флота впервые за 8 лет не будут участвовать в морском параде ВМФ в Кронштадте, в Мурманске открылся «Полуостров здоровья»

Двигавшаяся навстречу водитель «Хендай», уходя от удара с «Рено», столкнулась с автомобилем «БМВ» и грузовым тягачом «Ивеко». В результате аварии женщина погибла, а её несовершеннолетней дочь получила тяжёлые травмы. Виновник ДТП не остановился и продолжил движение. О смертельном происшествии он узнал от полицейских.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Максим Голямин с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Игорь Чуваев, председатель Федерации триатлона Мурманской области; Дмитрий Либгард, начальник Госавтоинспекции города Мурманска, и Гиорги Булиа, руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Начнём наш выпуск с происшествий. История о тонущей в Мурманске на Семёновском озере девочке, которую вытащили из воды и реанимировали очевидцы и подоспевшая бригада скорой помощи, увы, не получила счастливое завершение. 13-летний ребёнок скончался в больнице. А ведь берега водоёма пестрят табличками о запрете купаний. Но дети остаются детьми, всё равно бегут к воде…

И это не единственное ЧП на водоёмах нашего региона. На реке Ура-Губа утонул 43-летний мужчина. На месте ЧП работала группа водолазов, его тело уже нашли и подняли на берег.

Эти две трагедии, произошедшие за последнее время в Мурманской области, последствия невнимательности людей и, в первую очередь, к своей жизни. Воды севера не прощают глупости и безответственности. Чтобы вы могли уберечь себя и близких от беды, спасатели в очередной раз напоминают землякам о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать на пляжном отдыхе…

К другим новостям. Суд признал виновным водителя из Оленегорска, совершившего смертельное ДТП. Двигаясь по трассе Р-21 «Кола» на автомобиле «Рено» водитель превысил установленный скоростной режим, пересёк сплошную линию разметки и совершил обгон сразу нескольких машин. Двигавшаяся навстречу водитель «Хендай», уходя от удара с «Рено», столкнулась с автомобилем «БМВ» и грузовым тягачом «Ивеко». В результате аварии женщина погибла, а её несовершеннолетней дочь получила тяжёлые травмы. Виновник ДТП не остановился и продолжил движение. О смертельном происшествии он узнал от полицейских. Кольский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к трём годам лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на срок три года. Также виновному назначено взыскание денежной компенсации в размере 2,5 миллиона рублей. 

Нарушают правила и мотоциклисты, к тому же они нередко ездят без шлемов, прав и не регистрируют свой транспорт. А ещё не соблюдают скоростной режим. В рейд с автоинспекторами по поиску таких байкеров отправилась Анастасия Кочурова…

На военных полигонах в районе посёлка Спутник провели практические занятия по огневой подготовке. В них участвовали подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота...

В Санкт-Петербурге отменили кронштадтскую часть морского парада ВМФ, в которой участвовали и корабли Северного флота. Это произошло впервые за 8 лет. В этом году торжественный парад будет организован в усеченном формате. Поэтому корабли, уже прибывшие в Кронштадт для участия в событии, ушли обратно, речь в том числе об отряде Северного флота, сообщают «Известия». Причины таких ограничений пока неизвестны. В прошлом году в параде приняли участие больше трёх десятков надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также восемь парусных судов. За событием лично наблюдал глава государства. 

В июне годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 9,7%. Снижение роста цен в основном связано с расширением предложения отдельных видов услуг. В сфере услуг годовой рост цен тоже замедлился, в основном за счёт увеличения предложения на рынке авиаперевозок. А вот на продукты годовой прирост цен ускорился. Производители и поставщики перекладывали возросшие расходы на логистику и оплату труда в цены конечной продукции. Юрий Железняк, управляющий Отделением Банка России по Мурманской области: «Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары снизились. Основной вклад в замедление внесла динамика стоимости отечественных автомобилей. В июне прошлого года они заметно подорожали из-за ослабления рубля и перестройки производственных цепочек. В июне этого года цены на легковые машины увеличились не так сильно».

А вот что точно не купишь ни за какие деньги. В Мурманском областном Центре специализированных видов медицинской помощи открылся «Полуостров здоровья». Какие показатели смогут узнать северяне без посещения врача, смотрите у нас в сюжете.

И в завершение выпуска - об искусстве. Телекомпания «Арктик-ТВ» подводит итоги фестиваля «РОСТ». В этот раз мы расскажем об арт-объектах, которые появились в центре Мурманска. А ещё о том, чем барельеф отличается от панно. Слово Анастасии Кочуровой.

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Последние комментарии

Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
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Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
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Антон
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Так держать
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