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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.23 20:30

Неделя с праздничными датами и хорошими новостями: 1 июня - Северному флоту исполнилось 290 лет и День защиты детей; стартовала первая смена в оздоровительных лагерях и в Мурманске открыли второй исправительный центр

А в самой отдалённой точке нашей области - в ЗАТО Островной детей поздравлял с праздником народный артист России Леонид Якубович…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А гости студии Максим Галецкий, бренд-шеф конгресс-отеля «Меридиан», Алексей Попов, руководитель мурманской Лиги мини-футбола «МегаСпорт», помогут нам расширить информационное поле.

Но обо всём по порядку.

Северному флоту исполнилось 290 лет. Вся его история неразрывно связана с историей освоения Севера и Арктики и защитой северных рубежей нашего государства. Северный флот – один из самых мощных в России. В его состав входят подводные и надводные силы, береговые войска, силы ВВС и ПВО. На вооружении стоят уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами». Экипажами подводных лодок непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики. С февраля 2022 года Северный флот значительным составом войск и сил принимает участие в специальной военной операции. 1 июня на Приморской площади в городе Североморске был зажжён Огонь памяти, возложены венки и цветы, состоялся митинг с участием командования флота, руководства региона и города. Во всех объединениях и соединениях Северного флота состоялись торжественные митинги, а на кораблях – тожественные церемонии подъёма Военно-морского флага.

В нескольких регионах России открыли филиалы государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Мурманск стал одним из городов, в котором также появился этот центр...

1 июня – День защиты детей. На Поморской набережной в Коле состоялся праздник, посвящённый этому дню…

А в самой отдалённой точке нашей области - в ЗАТО Островной детей поздравлял с праздником народный артист России Леонид Якубович…

Не обошли вниманием в этот день и маленьких пациентов детской областной больницы. Вот кому, действительно, требуются положительные эмоции не зависимо от даты на календаре...

В Мурманске стартовала первая смена в оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений. Дневное пребывание детей в школе теперь будет сильно отличаться от предыдущих лет…

В Кандалакше сотрудники ГИБДД задержали работника автосервиса, совершившего угон вверенного ему транспортного средства. Ночью в дежурную часть поступил звонок с сообщением о том, что по центральной улице города движется автомобиль, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы дорожно-патрульной службы оперативно разыскали и остановили легковушку в районе улицы Путепроводной. От водителя исходил сильный запах алкоголя, прав при себе он не имел. От освидетельствования на месте мужчина отказался. В отделе полиции выяснилось, что он работает в автосервисе, а данное транспортное средство было сдано ему в ремонт. Северянин, выпив, принял решение совершить автопрогулку по городу. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.

В Мурманске открыли второй исправительный центр. Он распложен на Транспортной улице. В каких условиях будут содержаться осужденные к принудительным работам, выясняла Кристина Харатова...

Туристам, приехавшим, чтобы посмотреть особо охраняемые природные территории нашего региона, придётся за это заплатить. Правительство Мурманской области приняло постановление, устанавливающее плату за посещение таких мест с первого июня. Для жителей региона и ряда льготных категорий природные парки и заказники по-прежнему будут доступны бесплатно, но при наличии разрешения на посещение. Оформить документ можно на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области во вкладке «Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения». Там же размещена информация о плате для граждан, не проживающих в Заполярье. Впоследствии эта услуга будет доступна на региональном Туристическом портале. Вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры природоохранных территорий для обеспечения комфортного и безопасного посещения. А нарушителям правил грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

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