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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.20 19:30

Недетская жестокость и взрослая безответственность

В социальной сети разместили видео, на котором видно, как старшеклассники окружили ровесницу толпой, обзывают её, а кто-то и бьет. Это произошло ещё в марте прошлого года, но общественный резонанс ЧП получило только после того, как мама пострадавшей девочки придала ужасную историю огласке.

Возле одного из торговых центров группа подростков окружила 13-летнюю школьницу. После короткой словесной перепалки  на детской площадке малолетние хулиганы стали наносить удары ногами по голове девочки. Под подбадривающие крики собравшейся толпы несовершеннолетние записывали издевательства на мобильные телефоны.

По словам мамы пострадавшей, ребёнок перенёс серьёзное восстановление, но судебно-медицинская экспертиза посчитала, что это лёгкий вред здоровью. В возбуждении уголовного дела родителям отказали, ответственность за содеянное никто не понёс.

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