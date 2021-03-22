В регионе увеличен размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного делаС 22 по 26 марта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» будет временно перекрываться движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.21 19:30

Недетские разборки в парке развлечений

Детей тошнило, взрослые кашляли и задыхались в парке развлечений после того, как один из посетителей распылил во время конфликта в качестве самообороны перцовый баллончик. Что произошло на самом деле в торговом центре в обычный воскресный день, пыталась разобраться журналисты «Арктик-ТВ».

Мужчина распылил перцовый баллончик в одном из детских парков развлечений в Мурманске. Такие сообщения стали тиражировать в соцсетях. По словам очевидцев происшествия, они почувствовали першение в горле и стали задыхаться, детей рвало. Посетители не сразу сообразили, что случились. Виктория Трегубова, находилась в эпицентре конфликта, она рассказывает, что их семейных отдых потревожили трое мужчин, которые вели себя вызывающе. В какое-то мгновение словесная перепалка перешла в драку, её бывшему мужу пришлось применить газовое средство защиты.

Виктория Трегубова, жительница Мурманска: «В итоге мы вызвали полицию и стали ждать подмогу, потому что охраны не было ни в центре, ни в «Мисти парке». Люди вели себя неадекватно - они пили, потому что была куча бутылок не на столе, потому что место приличное. Они ушли, не расплатившись, они не стали дожидаться полиции. Иван, когда пытался меня защитить, он распрыскал перцовый баллон, это была самозащита, потому что они трое на него налетели».

Экс-супруг Виктории Иван, оправдывается, мол, зла никому не желал, обидчики вынудили применить баллончик, на кону стояла жизнь и здоровье близких.

Иван Трегубов, житель Мурманска: «Охраны не было в течение 20 минут, хотя там дети были. Они повалили меня на пол, могли бы убить».

Представители детского парка говорят, что вопросы безопасности лежат на администрации торгового центра, впрочем, с пострадавшими они также готовы общаться.

Наталья Кулаева, управляющая детским парком: «В любом случае сотрудниками осмотр проводится и в случае таких ситуаций. Мы просим покинуть заведение. Мы готовы выслушать всех, у кого есть претензии и вопросы, мы готовы со всеми пообщаться».

Недетские разборки испортили воскресный вечер всем посетителям. Виктория вместе с Иваном к парку претензий никаких не имеют, но спускать на тормозах историю не собираются. Они написали заявление в полицию и хотят, чтобы сбежавшие мужчины понесли заслуженное наказание.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Евгений
22.03.21 17:39
А вы за МкАд углубитесь и уверен, что тоже очаруетесь увиденным. На Руси говорят, что свинья везде грязь найдет!
Комментарий к новости:От восхищения до пессимизма – всего два километра
Беляева Татьяна
20.03.21 17:48
Баренбойм, верни оригинал справки от нотариуса Ерохиной на 1500 руб.
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Александр Баренбойм – что нам ждать от нового КоАП с 1 января 2021 года
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:25«Спартак и Калашников». Художественный фильм (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)По делам нашим - ключевая ставка Банк России 4,50%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 47 копеек, евро – на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Количество технологических нарушений в энергетике и ЖКХ региона за 2 года сократилось на 42,7%-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика