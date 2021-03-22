Недетские разборки в парке развлечений

Детей тошнило, взрослые кашляли и задыхались в парке развлечений после того, как один из посетителей распылил во время конфликта в качестве самообороны перцовый баллончик. Что произошло на самом деле в торговом центре в обычный воскресный день, пыталась разобраться журналисты «Арктик-ТВ».

Мужчина распылил перцовый баллончик в одном из детских парков развлечений в Мурманске. Такие сообщения стали тиражировать в соцсетях. По словам очевидцев происшествия, они почувствовали першение в горле и стали задыхаться, детей рвало. Посетители не сразу сообразили, что случились. Виктория Трегубова, находилась в эпицентре конфликта, она рассказывает, что их семейных отдых потревожили трое мужчин, которые вели себя вызывающе. В какое-то мгновение словесная перепалка перешла в драку, её бывшему мужу пришлось применить газовое средство защиты.

Виктория Трегубова, жительница Мурманска: «В итоге мы вызвали полицию и стали ждать подмогу, потому что охраны не было ни в центре, ни в «Мисти парке». Люди вели себя неадекватно - они пили, потому что была куча бутылок не на столе, потому что место приличное. Они ушли, не расплатившись, они не стали дожидаться полиции. Иван, когда пытался меня защитить, он распрыскал перцовый баллон, это была самозащита, потому что они трое на него налетели».

Экс-супруг Виктории Иван, оправдывается, мол, зла никому не желал, обидчики вынудили применить баллончик, на кону стояла жизнь и здоровье близких.

Иван Трегубов, житель Мурманска: «Охраны не было в течение 20 минут, хотя там дети были. Они повалили меня на пол, могли бы убить».

Представители детского парка говорят, что вопросы безопасности лежат на администрации торгового центра, впрочем, с пострадавшими они также готовы общаться.

Наталья Кулаева, управляющая детским парком: «В любом случае сотрудниками осмотр проводится и в случае таких ситуаций. Мы просим покинуть заведение. Мы готовы выслушать всех, у кого есть претензии и вопросы, мы готовы со всеми пообщаться».

Недетские разборки испортили воскресный вечер всем посетителям. Виктория вместе с Иваном к парку претензий никаких не имеют, но спускать на тормозах историю не собираются. Они написали заявление в полицию и хотят, чтобы сбежавшие мужчины понесли заслуженное наказание.