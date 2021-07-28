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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.21 19:30

Недетскими вопросами засыпали главу администрации Мурманска воспитанники «Академии телевидения»

Глава администрации Евгений Никора посетил необычную пресс-конференцию, участниками которой стали будущие журналисты и операторы - юные, талантливые и острые на язык воспитанники «Академии телевидения».

К своей первой и такой важной пресс-конференции юные журналисты готовились не один день, вместе с преподавателями проекта «Академия телевидения» они изучали правила профессиональной этики, учились придумывать интересные вопросы и задавать их.

Милана Федорова, например, подошла к своему домашнему заданию со всей серьёзностью и перед важной встречей решила полностью ознакомиться с биографией гостя.

Милана Федёрова, ученица проекта «Академия телевидения»: «Надо посмотреть сначала «ВК», надо узнать человека. Примерно час-два уйдёт на ознакомление с биографией Евгения Викторовича».

Главе администрации пришлось отвечать на совсем недетские вопросы, которые касались практически всех сфер общественной жизни: увеличения числа детских и спортивных площадок, обустройства городских пространств, открытия детских лагерей и даже проблем экологии и безнадзорных животных. Одной из самых обсуждаемых тем стало школьное питание. Новое меню с олениной, которое в марте этого года предложил ввести шеф Ивлев, не всем пришлось по вкусу.

Большой интерес у юных телевизионщиков вызвала и личная жизнь главы администрации, например, его ежемесячная зарплата. Задавать каверзные и немного дерзкие вопросы они не боялись – вот уж настоящие журналисты. Полюбопытствовали ученики и о любимых хобби сити-менеджера.

В конце пресс-конференции самая маленькая, при этом смелая и активная воспитанница академии - восьмилетняя Ясмина вызвалась стать личной помощницей главы администрации. В её профессионализме и умениях сомневаться сложно, именно поэтому Евгений Никора пообещал рассмотреть кандидатуру юной журналистки.

Проект «Академия телевидения» производит набор учеников. Ближайший курс стартует 2 августа для ребят 14-17 лет. Информацию можно найти в соцсети «ВКонтакте» и на сайте «ТВ51.ru». Телефон для справок 75-31-31.

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