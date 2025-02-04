Недисциплинированные мурманские автомобилисты мешают дорожным службам правильно и своевременно убирать снег с улиц города

Припаркованные во дворах и на обочинах автомобили часто становятся помехой для техники, сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин.

Всего для уборки снега с улиц столицы Заполярья привлечено 125 единиц техники, включая 18 самосвалов и бульдозеров, работающих по договорам с транспортными организациями.

166 человек вручную чистят лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары. Всего за прошедшие сутки с улиц вывезено около 5 тысяч кубометров снега.

Глава города напомнил автомобилистам, что к временным ограничениям парковки стоит отнестись ответственно, ведь на таких территориях будет работать техника.