Недобросовестные фирмы навязывают мурманчанам услуги в сфере ЖКХ

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Дело в том, что поверка счётчиков осуществляется в соответствии с техническим паспортом счётчика, который у вас установлен. И ранняя поверка никак не повлияет на деятельность вашего прибора учёта, который установлен в вашем жилом помещении. «Мурманскводоканал» не осуществляет поверку приборов учёта, наши специалисты только вводят приборы в эксплуатацию».

Представители некоторых компаний через почтовые ящики рассылают извещения, которые выглядят как квитанции об обязательной поверке счётчиков водоснабжения. В них указаны и номера телефонов этих организаций, но важно знать, что такие навязанные услуги – обман, а такие листовки стоит игнорировать и доверять только официальным сообщениям ресурсоснабжающей организации.

Недобросовестные компании призывают людей делать поверку счётчиков независимо от сроков, которые устанавливаются заводом-изготовителем и указываются на самом приборе и в его техническом паспорте. Любое понуждение к заключению договоров с организацией, требующей проведения поверки индивидуальных приборов учёта до истечения межповерочного интервала, нарушает законодательство.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Дело в том, что поверка счётчиков осуществляется в соответствии с техническим паспортом счётчика, который у вас установлен. И ранняя поверка никак не повлияет на деятельность вашего прибора учёта, который установлен в вашем жилом помещении. «Мурманскводоканал» не осуществляет поверку приборов учёта, наши специалисты только вводят приборы в эксплуатацию».