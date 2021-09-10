Недобросовестные «управляшки» заставили Евгения Никору прервать отпуск

Прошли полторы недели сентября, а в квартирах многих мурманчан до сих пор нет тепла. Хотя, согласно распоряжению губернатора Андрея Чибиса, отопительный сезон в нашем регионе в этом году наступил с первым днём Всего в Мурманске 2378 многоквартирных домов с централизованной системой теплоснабжения. Настройку подачи тепла осуществляют 64 управляющие организации. Большая часть жилищников выполнила регулировку систем своевременно. Однако жильцы более 175 квартир по-прежнему вынуждены жить без отопления. Поэтому глава администрации Мурманска Евгений Никора был вынужден прервать свой отпуск и провести совещание. Главный вопрос повестки - задержки в старте отопсезона.

На встрече присутствовали представители прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций, Госжилинспекции, а также руководители 14 управляющих организаций, в отношении которых поступают обращения горожан.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Жалобы продолжают поступать всю неделю. Продолжают поступать ко мне и сегодня. Очень много пожилых людей, много мурманчан звонят мне лично, пишут в «ВКонтакте» и других соцсетях. Это помимо тех обращений, которые идут через портал «Наш Север», приёмную губернатора и главы администрации».