Недобросовестных подрядчиков обязали выполнить ремонтные работы

Власти Мурманска постоянно контролируют работы по благоустройству областного центра. В зоне особого внимания – ремонты, которые проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако, не всегда даже самый строгий контроль гарантирует отличные результаты.

Новая детская площадка в Ленинском округе выглядит так, как будто её установили впопыхах. Куцая зелёная зона и безалаберно залитые опоры ограждений во дворе дома № 14 по улице Бредова - дело рук одной из строительных компаний Мурманска, которая не выполнила свои обязательства в срок.

Представители организации сетуют на различного рода причины, не зависящие от них самих. «Дело в том, что срок выполнения работ был маленький, мы неправильно распределили свои силы, - говорит Даниил Гребенюков, генеральный директор компании «Инмар». – Поэтому с некоторыми работами вошли в зимний период. Но мы сейчас все замечания устраняем, я думаю, что жители будут довольны после завершения работ».

Осенью прошлого года компания приступила к работе во дворах Ленинского округа. Во время неоднократных проверок подрядчику указывали на недоработки и несоблюдение сроков. Строители обещали всё сделать, а недочеты исправить. В итоге «исправление» затянулось до тех пор, пока не выпал снег. Подрядчик заплатил неустойку в сумме более 160 тысяч рублей. Сейчас компания намерена исправить все недочёты в кратчайшие сроки.

В начале мая комиссия, в состав которой вошли председатель комитета по развитию городского хозяйства Константин Мастюгин, представители областного Министерства строительства и территориального развития, а также генеральный директор компании «Инмар» Даниил Гребенюков побывала на объектах. Все нарушения зафиксированы.

- Если в этот летний сезон подрядчик не устранит выявленные замечания, не приведёт объекты в нормальное состояние, то мы будем вынуждены, наверное, идти в суд, - говорит Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Вплоть до начисления штрафа за ненадлежащее исполнение уже гарантийных обязательств по контракту.

Все работы подрядчик должен закончить до 15 июля. Исправлять недоделки «Инмар» будет в рамках гарантийного обслуживания, предусмотренного договором, за свой счёт. В фирме уже составили график работ.