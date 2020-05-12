Недобросовестный подрядчик должен выполнить все работы в сквере около памятника С.М. Кирову

Пришла весна, растаял снег, и мурманчане ужаснулись. Гулять по скверу около памятника С.М. Кирову сейчас невозможно. А всё потому, что недобросовестный подрядчик, который выполнял реконструкцию, не смог завершить все объёмы работ до конца.

Ещё осенью прошлого года в сквере рядом с областной Думой были приняты ремонтные работы, причём с серьёзными замечаниями. Компании, выполняющей их, было поставлено условие: весной, после схода снега, устранить все недочёты. По словам главы города, муниципальные контракты одни из самых жёстких по условиям выполнения обязательств.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Компания была оштрафована на 2 миллиона 275 тысяч рублей. На городском депозите осталось обеспечение контракта, деньги подрядчика в размере 3 миллионов рублей. Вот сегодня на эти деньги «Парки и скверы» будут устранять эти недостатки. Муниципалитет, по сути, ни копейки на завершение работ по этому скверу не потратит».

Сквер, в центре которого стоит памятник С.М. Кирову, объект культурного наследия. И компания, работающая в таких местах, должна иметь соответствующую лицензию. Питерский подрядчик, взявшийся за мурманский сквер, был из таких. Однако, судя по всему, компания просто не рассчитала свои силы, предполагает руководитель МАУК «Городские парки и скверы» Александр Накай. Потому что параллельно с этим объектом рабочие вели реконструкцию у памятника Кириллу и Мефодию.

Александр Накай, директор МАУК «Городские парки и скверы»: «В данный момент мы с ними связались, они дали нам календарный график работ. Сегодня они должны были к 10 часам выйти, но они не появились. Сейчас мы решаем, если они все-таки до 15 числа что-то будут делать, предупредят нас и покажут, что они готовы выходить, потому что самое главное, это мощность и люди. Демонтаж и сейчас можно производить, этому погода не мешает».

Ремонтные работы должны завершиться до 1 июля. По предварительной договоренности, выполнять все должна та же самая компания. Однако, если этого не произойдёт, рабочие не выйдут на место в указанный срок, то будет проведена экспертиза и с недобросовестными ремонтниками начнутся судебные разбирательства.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Судьба компании во многом будет зависеть от того, выполнят они свои гарантийные обязательства в рамках этих 5 миллионов 275 тысяч рублей, которые у города остались, или они наплюют на это. Будем решать тогда вопрос относительно включения их в «чёрный список», если они покажут себя недобросовестной подрядной организацией».

Также, по словам Евгения Никоры, предприятие «Городские парки и скверы» будут еженедельно предоставлять ему отчёт о ходе восстановительных работ. Контроль глава администрации будет производить лично.