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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.18 19:30

Недопрограмма - откровения участников форума устойчивого развития Арктического региона

В Мурманске состоялся XI форум-диалог на тему устойчивого развития Арктического региона, на который съехались не только представители заполярных филиалов энергетических компаний, но и из других областей.

Арктика - глобальное пространство, находящееся в настоящее время в центре внимания всего мирового сообщества. Акватория этого региона позволяет перевозить грузы почти во все точки мира, а  по данным геологической разведки, тут скрыты большие залежи нефти и газа. Чтобы сохранить и преумножить потенциал этого стратегически важного региона России, необходимо развивать Северный морской путь.

- К сожалению, государственной программы, как таковой, сейчас не существует. Если вспоминать программу социально-экономического развития Арктической зоны, то не хочу тут стать плохим, но думаю, она скорее не программа, а недопрограмма, - говорит Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом», - потому что тот объём ресурсов, который необходим для этих целей, на мой взгляд, просто нет, а то что есть грандиозных задач не решает.

А ведь масштабное развитие прибрежной зоны Арктики может  существенно повлияет на развитие всех северных регионов, среди них и Мурманская область. Более активная эксплуатация Севморпути сделает столицу Заполярья одним из главных торговых узлов не только России, но, возможно, и мира.

- Хотелось бы, чтобы Арктика не воспринималась федеральным правительством как некий источник богатств, который можно добыть, увести за рубеж, получить  валютную выручку, - отмечает Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Людям, которые живут здесь, хотелось бы, чтобы все эти проекты были направлены в первую очередь  на развитие регионов, которые участвуют в этом проект, чтобы они получали соответствующие дивиденды.

Необходимыми полномочиями для развития инфраструктуры вдоль северной транспортной артерии наделили госкорпорацию «Росатом». У этого холдинга наработан успешный опыт управления высокотехнологичными предприятиями. Однако, сделать Арктику легкодоступной, к тому же не нарушить экологию,  невозможно. Во всяком случае, сразу.

- Это не тривиальное, это инновационное решение, это решение крупной государственной проблемы, - говорит Геннадий Скляр, член комитета Государственной Думы по энергетике. - На мой взгляд, нам предстоит многое сделать в Арктике именно инновационного.

Ещё одной задачей участники форума обозначили необходимость сделать Арктику более комфортной для жизни.

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