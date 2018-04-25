Недоступная среда для инвалидов

Ингмар Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет? Комментарий к новости: Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?

Елена Гальцова Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает? Комментарий к новости: Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?