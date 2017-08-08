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День за днём с «Арктик-ТВ»08.08.17 19:30

Нефертити после купания в нефтепродуктах выжила и ищет дом

В Мурманске обнаружился бассейн с нефтепродуктами. В один из таких угодил двухмесячный щенок. И чуть не погиб. Его спасли, отмыли, накормили. Но новый дом не нашли. Теперь малышка Нефертити ищет заботливых хозяев.

«Малышка-нефть» встречает людей радостно, но тут же ищет укромный угол. Впервые бездомный щенок ночует не на улице, а уже освоился и знает, где туалет, охраняет миску. И изо всех сил тянется к человеческим рукам. Яркое имя собака получила после трагедии, когда  2 августа щенок бегал по территории мурманской Нефтебазы и упал в резервуар. От гибели уберегло только то, что по соседству находится база МЧС. Собачий вой услышали спасатели

- Резервуар он очень большой, как  центральный плавательный бассейн, наполнен был до самого верха, - рассказывает Дмитрий Иванов, спасатель 1 класса мурманского спасательного центра МАКАС. - Щенку показалось, что это земля,  наступил и плюхнулся. Было видно только мордочку, нос один.

К удивлению, собачка не получила травм, а вот отмыть бедняжку с помощью растительного масла удалось далеко не сразу. Сначала не могли понять даже цвет её шерсти.

Эту историю прочитали в соцсетях 15 тысяч человек. Но взять малышку никто не захотел. «Наш приют переполнен, а  для щенка нужны особенные условия, - говорит Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных.  –Люди, которые отзовутся, должны понимать, что это серьезное решение.

Зоозащитники считают, что  такой обаятельный щенок должен носить царское имя Нефертити. Пока собака гостит у волонтера, это временный вариант. Малыш нуждается в доме.

- Мы надеемся, что она вырастет красавицей, похоже, и умницей. Социальная и понятливая, - говорит Оксана Анчишкина ,руководитель приюта для бездомных животных. -  Очень хорошо реагирует на других животных.

По информации спасателей, это не первый инцидент интоксикации животных нефтепродуктами. Обычно они не выживают.

Сейчас зоозащитники готовят заявление в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться,  почему четвероногие падают в такие неогороженные «бассейны».

А Нефертити повезло, поэтому хочется верить, что удача улыбнется вновь и щенок найдёт добрых хозяев.

Звоните по телефону +7-92- 271-93-93 (Оксана Анчишкина).

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