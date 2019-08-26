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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.19 19:30

«НеФорум Арктика» - площадка для общения молодёжи

Шесть площадок и десятки лекций известных российских блогеров - в Мурманске состоялся фестиваль «НеФорум Арктика». Авторы блогов рассказали посетителям, как добиться успеха в интернете, а также ответили на вопросы фанатов и подписчиков.

«НеФорум блогеров»  - известная ежегодная конференция. И в этом году фестиваль приехал в Мурманск. На площади возле морвокзала организаторы разбили шесть палаток. Каждая со своей тематикой и названием, соответствующим географическому пункту в Арктике. В течение дня известные российские блогеры и другие интернет-деятели проводили мастер-классы и общались с посетителями.

«НеФорум» собрал на своей площадке большое число зрителей. В основном, конечно, молодёжь. Школьники хотели увидеть любимых блогеров и взять у них автограф. Больше всего внимания подростков привлекла автограф-сессия Никиты Златоуста. Ради него многие  приезжали  из городов области. И даже не для того, чтобы перекинуться с кумиром парой слов, а просто, чтобы сделать фото со звездой, которое потом также можно загрузить в социальные сети.

Фестиваль получился интересный, мурманчане за него проголосовали ногами. Число посетителей превзошло ожидания организаторов «НеФорума».

«Мы рассчитывали на меньшее количество людей, но по последним подсчётам, по регистрации, которая была, пришли  более  трёх с половиной тысячи северян, - говорит Евгения Башкирова, руководитель проекта «НеФорум блогеров». – Это очень здорово, что мурманчане так реагируют на мероприятие, что у нас состоялся взаимный контакт, потому что мы старались сделать что-то интересное. И, судя по реакции людей, по общим отзывам, у нас это получилось».

Фестиваль интернет-культуры «НеФорум-Арктика» длился до самого вечера. И фанаты звёзд Рунета, и сами знаменитые блогеры взаимным общением остались довольны.

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