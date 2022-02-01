Неизвестные попытались на тракторе снести гараж председателя кооператива по улице Чабаненко в Североморске

Своими действиями они серьёзно повредили строение.

Этот случай, предполагают очевидцы, стал причиной затяжного конфликта бывшего арендатора земельного участка с большинством членов кооператива, отказавшихся платить ему аренду за пользование имуществом.

Мужчина предлагал заключить с ним договор субаренды земли под каждым гаражом с обязательной платой 1000 рублей в месяц. При этом никакими обязательствами со своей стороны он себя не связывал.

По суду североморца лишили права аренды муниципальной земли, а учреждённый им гаражно-строительный кооператив «Шина» был признан незаконным и исключён из реестра юридических лиц. Но это его не останавливает, он продолжает угрожать владельцам строений, которые уже обратились в органы правопорядка.