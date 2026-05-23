Некогда скучать: отмечаем День полярника, проводим профсмену «МедиаМаяк» и конкурс «Лучший по профессии»

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Дмитрий Либгард, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску майор полиции.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Мурманский «Алёша» готовится к первой за полвека полноценной реставрации. С 29 мая мемориальный комплекс Защитникам советского Заполярья временно закроют для посетителей.

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ усиливает надзор за качеством работы управляющих компаний в Мурманской области. Первый рейд во главе с первым заместителем профильного министра Элиной Акуловой в столице Заполярья состоялся в одном из дворов Первомайского округа областного центра.

Из Заполярья в Беларусь без пересадок. С 28 мая авиакомпания «Белавиа» возобновляет полёты по маршруту Минск – Мурманск. Возобновление авиарейсов станет продолжением сотрудничества между нашим регионом и Республикой Беларусь. График авиаполётов предполагает стабильные еженедельные перелёты на протяжении летнего сезона. Рейсы будут выполняться каждый четверг. Согласно расписанию перевозчика, вылет из Национального аэропорта Минска запланирован на 14.40, прибытие в аэропорт Мурманска – в 17.25. Обратный рейс отправляется из Мурманска в 18.25, посадка в Минске – в 21.05.

81-е заседание совместной коллегии комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды провели в Мурманской области.

1 июня отмечается День защиты детей, который призван напомнить о главном - детях и их праве на заботу и поддержку. Но есть родители, которые уклоняются от воспитания и помощи собственному ребёнку. С ними постоянно работают судебные приставы. В Мурманской области стартовала акция по взысканию алиментных платежей «Судебные приставы - детям».

В Мурманске определили лучшего токаря среди опытных мастеров. На базе индустриального колледжа состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». По итогам соревнований в финал вышел токарь 5-го разряда Василий Викторов. В 2024-м он взял «серебро», а теперь у него первое место.

В Мурманской области завершилась первая профильная смена для юных авторов контента «МедиаМаяк». Специальным гостем финального дня стал тележурналист Андрей Малахов.

В Мурманском кооперативном техникуме состоялась встреча студентов с представителями партии ЛДПР в Мурманской области и депутатом Государственной Думы Марией Харченко.

27 лет с ДЦП: как удаётся молодому человеку из Снежногорска жить полной жизнью: работать, болеть за любимую футбольную команду, мечтать и дружить. Об этом расскажет Кристина Григорян.

Две именитые российские баскетболистки Наталья Меркулова и Ирина Сумникова провели мастер-класс в Коле для юных спортсменок Мурманской области в рамках международного проекта под эгидой ФИБА «Её мир, её правила». Юные спортсменки узнали секреты профессиональной подготовки и смогли побросать мяч с участницами олимпиад и больших международных турниров.

В Губернаторском лицее организовали праздник, посвящённый Дню полярника. «Арктический вектор: курс на открытия» объединил учащихся, педагогов и администрацию учебного заведения.

Первая гимназия стала площадкой для проведения военно-спортивных соревнований, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.