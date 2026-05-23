День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.26 20:30

Некогда скучать: отмечаем День полярника, проводим профсмену «МедиаМаяк» и конкурс «Лучший по профессии»

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Дмитрий Либгард, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску майор полиции.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Мурманский «Алёша» готовится к первой за полвека полноценной реставрации. С 29 мая мемориальный комплекс Защитникам советского Заполярья временно закроют для посетителей.

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ усиливает надзор за качеством работы управляющих компаний в Мурманской области. Первый рейд во главе с первым заместителем профильного министра Элиной Акуловой в столице Заполярья состоялся в одном из дворов Первомайского округа областного центра.

Из Заполярья в Беларусь без пересадок. С 28 мая авиакомпания «Белавиа» возобновляет полёты по маршруту Минск – Мурманск. Возобновление авиарейсов станет продолжением сотрудничества между нашим регионом и Республикой Беларусь. График авиаполётов предполагает стабильные еженедельные перелёты на протяжении летнего сезона. Рейсы будут выполняться каждый четверг. Согласно расписанию перевозчика, вылет из Национального аэропорта Минска запланирован на 14.40, прибытие в аэропорт Мурманска – в 17.25. Обратный рейс отправляется из Мурманска в 18.25, посадка в Минске – в 21.05.

81-е заседание совместной коллегии комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды провели в Мурманской области.

1 июня отмечается День защиты детей, который призван напомнить о главном - детях и их праве на заботу и поддержку. Но есть родители, которые уклоняются от воспитания и помощи собственному ребёнку. С ними постоянно работают судебные приставы. В Мурманской области стартовала акция по взысканию алиментных платежей «Судебные приставы - детям».

В Мурманске определили лучшего токаря среди опытных мастеров. На базе индустриального колледжа состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». По итогам соревнований в финал вышел токарь 5-го разряда Василий Викторов. В 2024-м он взял «серебро», а теперь у него первое место.

В Мурманской области завершилась первая профильная смена для юных авторов контента «МедиаМаяк». Специальным гостем финального дня стал тележурналист Андрей Малахов.

В Мурманском кооперативном техникуме состоялась встреча студентов с представителями партии ЛДПР в Мурманской области и депутатом Государственной Думы Марией Харченко.

27 лет с ДЦП: как удаётся молодому человеку из Снежногорска жить полной жизнью: работать, болеть за любимую футбольную команду, мечтать и дружить. Об этом расскажет Кристина Григорян.

Две именитые российские баскетболистки Наталья Меркулова и Ирина Сумникова провели мастер-класс в Коле для юных спортсменок Мурманской области в рамках международного проекта под эгидой ФИБА «Её мир, её правила». Юные спортсменки узнали секреты профессиональной подготовки и смогли побросать мяч с участницами олимпиад и больших международных турниров.

В Губернаторском лицее организовали праздник, посвящённый Дню полярника. «Арктический вектор: курс на открытия» объединил учащихся, педагогов и администрацию учебного заведения.

Первая гимназия стала площадкой для проведения военно-спортивных соревнований, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
ИСТОРИЯ ПОДВИГА
Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОД
Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
Обязательная биометрия стала для микрофинансового рынка не только новым этапом регулирования, но и серьёзным стресс-тестом
Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро снижается на 73 копейки
Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 мая
Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области
Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных: рекомендации Банка России
