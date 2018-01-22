День за днём с «Арктик-ТВ»22.01.18 19:30
Некоторые северяне любят порулить в нетрезво виде
11 пьяных водителей и более 60 нарушений Правил дорожного движения - итог акции «Нетрезвый водитель». Традиционно сотрудники Госавтоинспекции дежурили на самых оживленных улицах города.
Для кого-то выходные – это повод расслабиться, а для кого-то - рабочие будни. По статистике число тех, кто сел за руль пьяным, несмотря ужесточившееся наказание за такое нарушение, только растёт. Одна из самых эффективных мер борьбы с нерезвыми автолюбителями, которые могут спровоцировать на дороге аварию – рейды, проверки регулярно организуют сотрудники автоинспекции.
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Последние комментарии
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
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Михаил
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Илья
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Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
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