Некоторые северяне любят порулить в нетрезво виде

11 пьяных водителей и более 60 нарушений Правил дорожного движения - итог акции «Нетрезвый водитель». Традиционно сотрудники Госавтоинспекции дежурили на самых оживленных улицах города.

Для кого-то выходные – это повод расслабиться, а для кого-то - рабочие будни. По статистике число тех, кто сел за руль пьяным, несмотря ужесточившееся наказание за такое нарушение, только растёт. Одна из самых эффективных мер борьбы с нерезвыми автолюбителями, которые могут спровоцировать на дороге аварию – рейды, проверки регулярно организуют сотрудники автоинспекции.