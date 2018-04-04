Нелегальный алкоголь не дошёл до потребителей

20 литров контрафактного алкоголя изъяли Мурманские полицейские в одном из частных магазинов Первомайского округа. Возбуждено дело о правонарушениях. Информация направлена в управление по лицензированию.

Накануне в полицию поступила информация о торговле контрафактным спиртным в одной из торговых точек Первомайского округа областного центра. В результате проверки обнаружено несколько десятков литров нелицензированной водки без сопроводительных документов. Не было на таре и акцизных марок. Вместо них - наклейки, где написано, что они не являются специальными акцизными марками.

Информация направлена в региональное управление по лицензированию для возбуждения дела об административном правонарушении. Весь нелицензированный алкоголь изъят. За его продажу возбуждены дела об административных правонарушениях.

Полиция обращается к жителям Мурманской области с просьбой внимательно изучать качество приобретаемой алкогольной продукции. В случае подозрений в его легальности, информировать правоохранительные органы.

- Был установлен факт нахождения алкогольной продукции – водки с отсутствием лицензии на продажу в торговой точке, - комментирует Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области. - Сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. Кроме того, указанная алкогольная продукция не была промаркирована федеральными акцизными марками.